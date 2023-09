Helder e Luciano Huck participam de evento sobre clima em Nova York

O governador Helder Barbalho está em Nova York, nos Estados Unidos, participando do Brazil Climate Summit, evento realizado na Universidade de Columbia e que reúne líderes empresariais, empreendedores, ativistas e investidores para discutir o papel do Brasil na descarbonização global, além de propostas para os grandes problemas mundiais relacionados às mudanças climáticas, com ênfase nas oportunidades de negócios na região da Amazônia.

Em suas redes sociais, Helder publicou uma foto ao lado do apresentador Luciano Huck, que também participa do Brazil Climate Summit.

De acordo com informações divulgadas pelo governo do Estado, nesta quarta-feira, o governador participou do painel "COP30: liderando discussões para 2025 no Brasil", abordando metas e objetivos estabelecidos pela gestão estadual até a Conferência das Partes (COP 30), em Belém.