Governador Helder Barbalho visita a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

O governador do Pará Helder Barbalho visitou a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes na noite deste domingo (10). O gestor visitou os estandes dos órgãos do governo e conversou com os dois escritores homenageados da feira deste ano Salomão Larêdo e Heliana Barriga. A expectativa de público é que sejam superados os 530 mil visitantes ao longo dos nove dias na Feira. Durante a tarde, uma longa fila se formou do lado de fora do Hangar - Centro de Convenções da Amazônia.

“É um momento muito especial. Um momento de encontro da literatura, da cultura, da arte, dos fazeres do povo do nosso estado nestes dias tendo a oportunidade de apresentar os seus materiais, suas obras, seus conteúdos e a oportunidade do público paraense, desde as crianças mais novas até os idosos, poderem vir aqui para saborear o talento dos paraenses. Nesta oportunidade, além de um volume enorme de apresentações culturais todos os dias, com shows, também os estandes com apresentações literárias e o incremento da oportunidade para os nossos professores e educadores, com o CredLivro", declarou o governador Helder Barbalho.

Ao lado do governador também visitaram a Feira a secretária de cultura, Úrsula Vidal, e a deputada federal Elcione Barbalho, mãe de Helder. Helder destacou a acessibilidade para pessoas com deficiências e necessidades especiais. “É fundamental que possamos fazer uma feira para todos e a acessibilidade é um ponto determinante, seja a acessibilidade a partir do ponto com produtos que respeitem e sejam inclusivos, seja a estrutura aqui para bem receber a todos, com as com as orientações necessárias”, assegurou.

A professora Benigna Nascimento, de 63 anos, foi uma das pessoas que aproveitou os primeiros dias do evento para visitar e comprar várias publicações pelo CredLivro. "Eu sempre costumo vir nos últimos dias, quando tem bastante promoção. Os preços estão razoáveis, mas deu uma aumentada nos valores", disse. Benigna sempre compra livros para altismo e de libras. "Comprei com o CredLivro e já acabou, não sei se volto ainda na Feira. Já está muito cheio", declarou.