Santarém: ​Força-tarefa vai reduzir transtornos no hospital atingido por incêndio

O Governo do Pará montou uma força-tarefa para minimizar os transtornos aos pacientes em tratamento no Hospital Municipal de Santarém e precisaram deixar a unidade por causa do incêndio, sem vítimas, que atingiu a ala materno infantil na madrugada desta terça-feira (12). Agentes do Corpo de Bombeiros do Pará realizaram, no período da manhã, uma perícia na ala atingida pelo fogo. O laudo com as causas do incêndio será divulgado em 30 dias. O governador Helder Barbalho cancelou a agenda administrativa em Belém e seguiu nas primeiras horas desta terça-feira para Santarém. Ele visitou o hospital municipal e a arena estadual, no município, que acolhe pacientes transferidos de forma emergencial.

VEJA MAIS

“Estamos aqui para dar todo suporte e apoio ao município, em se tratando de um hospital municipal, para que possamos, com a rapidez devida e a segurança necessária, cuidar da preservação das vidas dos pacientes, tranquilizar os seus familiares, garantindo o atendimento médico àqueles que estavam internados e poder a partir disto fazer as ações necessárias de reparos que partiram o retorno do funcionamento normal do hospital”, disse o chefe do Executivo paraense.

Helder Barbalho informou que reforçou o atendimento no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e que o estado auxilia a Prefeitura de Santarém na contratação de leitos particulares.​

“Os pacientes que estavam na área de obstetrícia já estão acomodados no Hospital Regional do Baixo Amazonas, já com os devidos atendimentos necessários. Em parceria com a prefeitura, estava havendo a ​contratualizadas de operação em hospitais particulares para que se assegure cerca de sete pacientes que estavam na área de obstetrícia para que os mesmos possam ter continuidade. Nós já garantim​os que ocorra o atendimento estabelecido por parte da prefeitura. Vamos ajudar no custeio da recuperação das áreas que foram deterioradas. Vamos colaborar também com a prefeitura para o custeio dos pacientes que estão em unidades privadas enquanto se restabelece a área de obstetrícia”, pontuou o governador.

O incêndio, restrito na ala materno infantil do hospital municipal de Santarém, começou no início da madrugada desta terça-feira e foi logo controlado por agentes do Corpo de Bombeiros, sem vítimas. Apesar da área atingida pelo sinistro ser restrita, a fumaça se alastrou por todo o prédio, havendo a necessidade de remanejar os cerca de 250 pacientes em tratamento na unidade de saúde. Seis locais, sendo Hospital Sagrada Família, Hospital Unimed, Hospital João XXIII, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas e Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldermar Pena e, os de menor complexidade, para a arena estadual do Oeste do Estado.