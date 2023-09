Incêndio é registrado na ala de obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém

Um incêndio foi registrado na madrugada desta terça-feira (12), por volta de 1h, na ala de obstetrícia do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, no município de Santarém, oeste do Pará. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que informou que não houve feridos e que a causa do início do fogo ainda está em investigação.

Segundo a Semsa, assim que o fogo começou, foi realizada a retirada dos pacientes. E foi feito o acionamento do Corpo de Bombeiros. Em nota divulgada na manhã desta terça, por volta das 7h, a Semsa afirmou que "já conteve o sinistro de forma rápida e imediata e realiza neste momento o processo de resfriamento do prédio".

A nota também diz que alguns pacientes inalaram fumaça e receberam atendimento no local. "Todos estão fora de risco. Primeiramente, foi garantida de forma imediata a segurança dos pacientes que estavam internados no setor", detalha.

Toda Unidade Hospitalar foi evacuada, e os pacientes foram levados para os Hospitais Sagrada Família, Unimed e João 23, além da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas e Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldermar Pena, conforme acrescenta a nota.

A Secretaria também informou que os pacientes internados em situação de baixo risco foram alocados na Arena Estadual do Oeste do Pará, Djalma Lima, em parceria com o governo do Estado.

"A Prefeitura informa, ainda, que a causa do sinistro deve ser informada pelos órgãos competentes, que realizam a perícia no local. A Prefeitura de Santarém agradece a dedicação e a ação rápida de todos os profissionais de saúde, Corpo de Bombeiros e equipes de emergência envolvidos, bem como a compreensão e paciência da comunidade durante este momento desafiador. Mais informações serão fornecidas à medida que a situação se desenvolver", finaliza a Semsa.

Governador em Santarém

Por meio da rede social X, o governador do Pará, Helder Barbalho, informou que deve acompanhar as providências relacionadas ao incêndio de perto. "Estou indo à Santarém para acompanhar as providências que estão sendo tomadas no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, atingido por um incêndio esta madrugada. Já telefonei ao Prefeito Nélio Aguiar e informei que o Governo do Estado dará todo apoio necessário ao município", informa.