Governador Helder Barbalho já está em Santarém e visita o Hospital Dr. Alberto Tolentino Sotelo

O governado Helder Barbalho chegou em Santarém, oeste do estado, na tarde desta terça-feira (12) e visitou o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), que pegou fogo na madrugada desta terça. As causas estão sendo apuradas e o incêndio provocou uma reestruturação emergencial no fluxo de atendimento aos pacientes na cidade.

No perfil do instagram do governador, ele postou "Minha solidariedade neste momento tão difícil aos pacientes e funcionários do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém. Já estamos aqui para prestar todo o apoio necessário ao município", escreveu.

VEJA MAIS

Ainda na postagem, ele destaca como ações: Atendimento médico aos pacientes em hospitais públicos e privados, reparo para o retorno do funcionamento normal do hospital e as ações terão apoio de recursos do Estado.