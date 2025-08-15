Capa Jornal Amazônia
Carolina Dieckmmann troca bolo por manga em festa do filho e é criticada nas redes sociais

Atriz explicou que decisão foi por escolha do aniversariante, que não consome açúcar desde os 13 anos

Hannah Franco
fonte

Por que Carolina Dieckmann deu manga ao filho em vez de bolo de aniversário? Entenda (Reprodução/Instagram)

A atriz Carolina Dieckmmann usou suas redes sociais nesta sexta-feira (15/8) para rebater críticas após publicar a comemoração dos 18 anos de seu filho mais novo, José, na qual substituiu o tradicional bolo de aniversário por uma manga com vela. A opção, considerada inusitada por parte dos seguidores, gerou comentários negativos, mas também elogios.

Nos stories do Instagram, Carolina explicou que o filho decidiu parar de consumir açúcar aos 13 anos, quando começou a se interessar por futebol profissional. Segundo a atriz, palestras sobre alimentação saudável na escola influenciaram diretamente a escolha do jovem, que hoje evita alimentos processados, doces e adoçantes artificiais.

Na comemoração, realizada na noite anterior, José recebeu uma manga decorada com uma vela. A atriz compartilhou o momento com bom humor, escrevendo: "Bolo pra quem não come açúcar é manga."

Mais tarde, ela reforçou que o gesto teve um significado especial para o filho. “A manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário. José está superfeliz com o ‘bolo’ e não tem nenhum motivo para nos atacarem”, completou.

Além de se posicionar sobre as críticas, Carolina também aproveitou para agradecer as mensagens positivas que recebeu: “Vieram milhões elogiando, desejando feliz aniversário, que ele seja feliz... e é isso que eu quero agradecer. De coração. A gente que é mãe sabe: quando alguém fala alguma coisa do nosso filho, deseja o bem, elogia, a gente fica toda boba.”

.
