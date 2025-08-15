Carolina Dieckmmann troca bolo por manga em festa do filho e é criticada nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmmann usou suas redes sociais nesta sexta-feira (15/8) para rebater críticas após publicar a comemoração dos 18 anos de seu filho mais novo, José, na qual substituiu o tradicional bolo de aniversário por uma manga com vela. A opção, considerada inusitada por parte dos seguidores, gerou comentários negativos, mas também elogios.

Nos stories do Instagram, Carolina explicou que o filho decidiu parar de consumir açúcar aos 13 anos, quando começou a se interessar por futebol profissional. Segundo a atriz, palestras sobre alimentação saudável na escola influenciaram diretamente a escolha do jovem, que hoje evita alimentos processados, doces e adoçantes artificiais.

VEJA MAIS

Na comemoração, realizada na noite anterior, José recebeu uma manga decorada com uma vela. A atriz compartilhou o momento com bom humor, escrevendo: "Bolo pra quem não come açúcar é manga."

Mais tarde, ela reforçou que o gesto teve um significado especial para o filho. “A manga com a vela em cima foi a melhor coisa que ele poderia ter ganhado de aniversário. José está superfeliz com o ‘bolo’ e não tem nenhum motivo para nos atacarem”, completou.

Além de se posicionar sobre as críticas, Carolina também aproveitou para agradecer as mensagens positivas que recebeu: “Vieram milhões elogiando, desejando feliz aniversário, que ele seja feliz... e é isso que eu quero agradecer. De coração. A gente que é mãe sabe: quando alguém fala alguma coisa do nosso filho, deseja o bem, elogia, a gente fica toda boba.”