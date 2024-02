Carnaval Rio de Janeiro: qual o samba-enredo da Portela em 2024?

Em 2024, as 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro vão mais uma vez até a Marquês de Sapucaí para desfilar no carnaval para disputar pelo título carnavalesco carioca em 2024. Entre elas, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, ou simplesmente Portela.

Neste ano, as escolas se apresentarão dias 11 e 12 de fevereiro, domingo e segunda-feira, respectivamente, com um novo samba-enredo, que dita a estética das fantasias, músicas e estruturas apresentadas no sambódromo carioca.

Abaixo, confira o samba-enredo da Portela que será contado no sambódromo.

Qual o samba-enredo da Portela no carnaval 2024?

Escrito pelos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues, o samba-enredo da Portela é baseado no romance “Um Defeito de Cor”, da escritora Ana Maria Gonçalves. A escola vai narrar a saga de uma negra matriarca que se confunde a tantas outras até hoje. O enredo refaz os caminhos imaginados da história da mãe preta, Luiza Mahim, através de seu filho, Luiz Gama.

"Salve a lua de Benin / Viva o povo de Benguela / Essa luz que brilha em mim / E habita a Portela / Tal a história de Mahin / Liberdade se rebela / Nasci quilombo e cresci favela!", canta o samba-enredo.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)