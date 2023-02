Carnaval do Distrito de Icoaraci encerra programação gratuita nesta quarta-feira (22)

Marca do Carnaval de Icoaraci, o bloco Rabo do Peru, com 28 anos de história, encerra a programação carnavalesca do distrito nesta quarta-feira, 22. O cortejo deste ano marca o retorno do bloco após dois anos sem sair às ruas em razão da pandemia de coronavírus. Em 2020, em sua última apresentação, o Rabo do Peru reuniu 200 mil pessoas. Sob o tema “Creio que dias melhores virão”, a expectativa para este ano é que o número seja mantido ou multiplicado.

O fundador do bloco, Marcos Moraes, afirma que está entusiasmado para colocar o trio elétrico na pista novamente. ““Esse ano de 2023 vai ser o maior evento que vamos fazer. Nós estamos esperando 200 mil pessoas. Todos são bem-vindos, amigos, famílias, crianças. O que queremos é fazer uma grande festa e mostrar a importância de conservar a tradição do carnaval de rua, que não pode se perder, e nós temos essa missão”, destaca.

O último evento do Carnaval de Icoaraci, organizado pela Agência Distrital de Icoaraci (Adic), da Prefeitura de Belém, está previsto para começar às 12h, com a distribuição de uma sopa de mocotó aos presentes, a chamada Sopa do Peru. O trajeto inicia na travessa da Soledade, segue pela Quarta Rua, a 15 de agosto, e prossegue até a travessa Pimenta Bueno. Após a dispersão, o bloco não organiza nem participa de nenhum outro evento em Icoaraci.

Diversidade em Icoaraci

O Circuito Icoaraci Folia, parte da programação Carnaval de Todas as Cores, reuniu mais de 30 blocos de rua neste ano. Entre as atrações, o público pôde se divertir em atrações como o Curimbloco (blocos de carnaval) e blocos de rock. De acordo com a organização, no último domingo, 20, foram registradas mais de 60 mil pessoas que passaram no circuito. E nesta segunda-feira, 21, desfilaram o bloco de afoxé Ita Lemi Sinavuru, três blocos carnavalescos (Associação Carnavalesca Unidos de Vila Isabel, Unidos do Paracuri e Gaviões da Vila) e quatro escolas (Unidos da Mangueira, Unidos da Baixada, Canal 19 e Unidos da São Roque).

O presidente da Fumbel, Jamil Mouzinho, acompanhou os desfiles com atenção para as reações do público e a ligação da população com os blocos e escolas. “Existe essa tradição, e por conta dessa tradição, a população responde positivamente, lotando as arquibancadas, os espaços disponíveis para que possam assistir ao desfile das escolas de samba daqui”, afirmou Mouzinho.

Para o Agente Distrital de Icoaraci, Gregório Neto, a cultura popular de Icoaraci exige compromisso dos gestores públicos. “Esse momento e este espaço são importantes para a cultura popular, onde as escolas e blocos sempre trazem uma mensagem que consegue diálogo, gerando debates públicos e que transformam a nossa sociedade. E por isso que promovemos e incentivamos essa manifestação cultural e artística”, disse o Agente.

A realização do Carnaval de Icoaraci é da Prefeitura de Belém, por meio da organização da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Administração Regional do Outeiro (Arout).