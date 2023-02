Vai ter Carimbó Folia em Icoaraci

Quem disse que o Carnaval é sinônimo de samba ou axé music? Nesta sexta-feira, 17, tem Carimbó Folia no Espaço Coisa de Negro, no distrito de Icoaraci, a partir das 20h. As atrações são os grupos Carimbó Cobra Venenosa, Os Africanos de Icoaraci, Luizinho Lins & Carimbó de Icoaraci, Sonora Iqoaraci e DJ Eddie Pereira. Também terá o brechó Brechozeirus com venda de fantasias, acessórios de carnaval e maquiagens.

O evento é organizado por mestres, artistas e produtores independentes da Vila Sorriso, no espaço que é tradicional de difusão da cultura popular e negra no distrito.

“Nossa folia será pesada nos tambores para quem, além de folia, quer a conexão pulsante com a cultura popular”, destaca Priscila Duque, vocalista do Cobra Venenosa e uma das produtoras do evento ao lado de Andrey Alves e Clever Santos.

“Vamos tocar nossos clássicos já conhecidos da galera, como ‘Feminista e ponto’ e ‘Eu Venho de Longe’, quanto nossa música nova, que ainda será lançada e se chama ‘Não Abaixo a Cabeça’, de minha autoria”, destaca a cantora. Também integram a banda Raira Maciel, Lis Ferreira, Yago Mathias, Heron Rodrigues e Astrum Zion. O Cobra Venenosa também vai trazer uma seleção de carimbó tradicional com “pegada contemporânea” e clássicos como ‘Suíte do Pescador’, de Dorival Caymmi, em ritmo de carimbo de pau e corda, conforme antecipa Priscila.

Mestre Thomaz, de Os Africanos de Icoaraci. (Divulgação)

Já o Mestre Thomaz Barbosa da Cruz vai liderar Os Africanos de Icoaraci, grupo de carimbó originalmente fundado pelo pai dele, em 1968, com o nome de Carimbó Os Africanos. “Vamos tocar as músicas autorais, como ‘Festa do Círio’, que fiz em agradecimento a uma graça alcançada, ‘Minha Mãe’, ‘Batuque’, ‘Maravilha’ e ‘A Canoa Virou’, entre outras, e músicas de outros mestres, como Lucindo, Pelé, Chico Braga, Verequete, Saraiva e outros para relembrar todos esses mestres que fizeram sucesso na nossa cultura do carimbó. Também vamos tocar marchinhas de carnaval com instrumentos de percussão de carimbó”.

Ele (tambor, maracas e vocal) vai se apresentar junto com o Mestre Ney Lima (banjo, percussão e vocal), Mestre Pardal (curimbó), Hugo Caetano (banjo e vocal), Melk Moraes (banjo, percussão e vocal), Samara Ranieri (maracas) e Jhonatan (tambor).

O conhecido Luizinho Lins do banjo vai se apresentar ao lado do Carimbó de Icoaraci, um grupo formado por artistas de vários grupos musicais, incluindo o próprio Luizinho, que costuma realizar rodas de carimbo aos domingos. “A gente vai tocar músicas de Carnaval, mas o nosso show vai ser basicamente de ritmos regionais, como carimbó, banguê e retumbão, incluindo as músicas autorais e os sucessos de mestres de carimbó.

“Vou cantar as minhas músicas autorais, como ‘Roda de Carimbó’, ‘Coisas de Negro’ e ‘Carimbó da Cabroeira’”, antecipa Luizinho. Ele (banjo e vocal) vai se apresentar junto com Mestre Nego Ray (vocal), Mestre Lourival Igarapé (vocal, chocalhos e apito), Edneia Smith (maracas), Rodrigo Buiu e Glaydson Carrera (curimbós) e Sílvio Barbosa (flautas de barro). “Essas músicas que eu canto com eles é muito no improviso, a gente toca de primeira. A harmonia vai se formando no palco”, revela.

Para ele, a comemoração do Carnaval ao ritmo de carimbó “é uma ideia multicultural”. “A gente tem que pensar o Brasil com toda a dimensão cultural que ele possui. A nossa manifestação cultural do carimbó não é sazonal, se não se manifesta num período do ano, mas acontece no ano todo. O Carnaval é alegria e energia e a nossa música do Pará é isso”.

Agende-se:

Carimbó Folia

Dia: Sexta-feira, 17

Hora: 20h

Local: Espaço Coisa de Negro (Av. Lopo de Castro, 1081, Icoaraci)

Entrada gratuita até 20h. Depois, o ingresso custará R$ 10,00 ou R$ 5,00 para pessoas fantasiadas.