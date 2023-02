Carnaval na Grande Belém tem programação com blocos e shows; confira

A Terça-Feira Gorda (21/02) é, oficialmente, o último dia de Carnaval, mas em Belém, a programação se extenderá até a Quarta-Feira de Cinzas (22/10). A programação tem Circuito Mangueirosa, o Carnaval em Icoaraci e Cotijuba, o "Cristo Alegria", entre outras opções.

Para quem vai pular o Circuito Mangueirosa, ainda tem festa hoje (21/02), com o Bloco "Filhos de Glande". A programação começa às 15h, com DJ e shows no Palco Pitiú. DJ Seu Evaldo, Donas da Folia com Mariza Black , Nega Rô, Marta Mariana e Ruth Costa. E, também, a Orquestra Carnafônica com Naieme, Nirah Duarte, Malu Guedelha e Renata Del Pinho. No próximo sábado, 25, o Bloco "Tchau, Tchau, amor", com trio elétrico, mas também com a programação da Revoada e do Banzeiro.

Nos distritos de Belém, como Cotijuba e Icoaraci o Carnaval dos blocos garante a agitação dos foliões. O Icoaraci Folia começa às 15h, com o Esquadrão Folia e segue com o Ita Folia, Cachaça com Açaí, Bloco Chupa Que é de Uva e às 16h com o Bloco Adic com New Wave. Às começa o Bloco do Fusão e em seguida os Blocos: Bloco dos Leal, Bloco Adic com Nandinho Pressão; Bloco Carimbó Avoado, Bloco Os Caveiras, Bloco Adic com Gemily e encerrando a noite, a partir das 22h, o Bloco Adic com Victória Pinheiro – Especial Marília Mendonça.

Ainda tem o Carnaval Religioso, o "Cristo Alegria", com música religiosas, mas com os ritmos do carnaval, celebração da Santa Missa e outras programações. Começa às 9h e segue até às 19h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Circuito Mangueirosa na noite de domingo, 19, no segundo dia de Carnaval. (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Confira a programação do último dia de Carnaval na Grande Belém



1. Circuito Mangueirosa

Evento: Bloco Filhos de Glande

Data: 21/02, terça-feira

Programação e horário:

Pitiú 15h



DJ Seu Evaldo

Donas da Folia com Mariza Black , Nega Rô, Marta Mariana e Ruth Costa

Orquestra Carnafônica com Naieme, Nirah Duarte, Malu Guedelha e Renata Del Pinho.



Revoada 20h



Arthur Espíndola, Juliana Sinimbú e Sandrinha



Banzeiro - Baile de Glande 21h

DJ Jack Sainha

Orquestra Aerofônica com Sammliz,

Matemba e Antônio de Oliveira

DJ Will Love



2. Circuito Icoaraci

Evento: Icoaraci Folia

Data: 21/02 e a 22/02

Programação e horário terça-feira (21/02)

15h - Esquadrão Folia

15h30 – Ita Folia

15h45 - Cachaça com Açaí

15h50 - Bloco Chupa Que é de Uva

16h - Bloco Adic com New Wave

17h - Bloco do Fusão

17h45 - Bloco dos Leal

18h - Bloco Adic com Nandinho Pressão

19h - Bloco Carimbó Avoado

17h45 - Bloco Os Caveiras

20h- Bloco Adic com Gemily

22h- Bloco Adic com Victória Pinheiro – Especial Marília Mendonça



Quarta-feira, 22/02

14h- Bloco Rabo do Peru

18h30 Encerramento

3. Carnaval Cotijuba

Evento: Carnaval de Todas as Cores Cotijuba

Data: terça-feira, 21/02



Programação e horário: Dia 21/02 (Terça)

Arrastão dos Blocos & Encerramento

Com Todos os Blocos da Liga e Blocos Alternativos

Às 16h - Aparelhagem Xavante

Concentração: Rua Jarbas Passarinho

17h - Concurso Rainha Mirim

18h - Blocos da Liga

20h - Cantor Lucyan Costa

22h - Blocos alternativos

23h - Encerramento

4. Carnaval Religioso - Aviva

Evento: Carnaval com Cristo

Data: terça-feira, 21/02

Local: Hangar

Horário: 9h às 19h