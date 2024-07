Carnaré 2024: Tucuruí realiza carnaval fora de época nesta semana

A cantora Cláudia Leite, o grupo Parangolé e o cantor Henry Freitas são atrações confirmadas na 25ª edição do Carnaré, o famoso carnaval fora de época de Tucuruí, no sudeste do Pará.

O Carnaré 2024 ocorrerá entre os dias 26 e 28 de julho, e é realizado pela Liga dos Blocos de Tucuruí e a Produtora Central do Show, em parceria com a Prefeitura de Tucuruí.

São três noites de muita folia para encerrar o mês das férias escolares em alto nível, com artistas locais e nacionais. A concentração do evento é sempre a partir das 19h, na Avenida Sete de Setembro, com apresentações de Djs, bandas regionais e locais.

Na sexta-feira, 26, quem comanda a festa é a cantora Cláudia Leitte, a Banda Mizerê e a cantora Vanessa Cantão. No sábado, 27, os shows ficam por conta da Banda Parangolé e dos cantores Erick Pirô e Francy Ribeiro & Banda Lamazon. E no domingo, 28, quem encerra o Carnaré é o cantor Henry Freitas e as bandas New Groove e Caferana.

Este ano, os abadás começaram a ser vendidos no "formato solidário" a R$30,00 + 400g de leite em pó integral. Agora podem ser comprados a R$120. Imagem: Divulgação

"A partir das 19h, as apresentações começam no palco principal com os artistas locais, no formato fechado. Já a partir das 2h, as atrações nacionais sobem no trio-elétrico e às 3h os portões são abertos, o trio sai e percorre as ruas da cidade e os foliões que não adquiram abadás, podem curtir a famosa "pipoca". Assim, a gente garante que toda a população possa aproveitar o Carnaré", explicou diretor da Liga dos Blocos de Tucuruí, Flávio Paulo.

Os abadás ainda podem ser adquiridos na sede do Carnaré, localizada no 2º piso do Tucuruí Shopping Center, na Avenida Rua Lauro Sodré, 675, ou pela internet no site: www.bilheteriadigital.com

O cantor Tony Salles, do grupo Parangolé, e e a cantora Cláudia Leitte mandaram um recado para os foliões. "Nós estaremos juntos, fazendo aquela show inesquecível, na maior micareta de todos os tempos", afirmou Tony.

VEJA MAIS

"Mais um ano nós estaremos juntos. Mais uma vez estaremos no Carnaré, e eu espero todos vocês", disse Claudia. Para o secretário municipal de Cultura de Tucuruí, o evento é um importante momento de valorização cultural e aquecimento da economia.

"O Carnaré é um evento que já faz parte do calendário do nosso município. Os moradores e os turistas esperam esse momento da micareta e dos trios nas ruas. É uma festa linda, que movimenta todos os setores da economia da nossa cidade, gerando renda, principalmente, para os comerciantes locais".

Serviço Carnaré:

Dias: 26, 27 e 28/07 - Às 19h

Ingressos: 2º piso do Tucuruí Shopping Center, na Avenida Rua Lauro Sodré, 675, ou pela internet no site: www.bilheteriadigital.com