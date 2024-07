Banda Virtudão agita o Maçarico na programação de shows da Rádio O Liberal FM

Agitando a noite da praia do Maçarico, no município de Salinas, nordeste paraense, neste sábado, 20, a banda de pagode Virtudão, trouxe um show alegre e inovador. O cantor Ewerton Rodrigo, que se apresenta ao lado de Letícia Moura, lembra que o grupo já não se apresentava há algum tempo na região e celebra a possibilidade de ser uma das atrações da programação de shows da Rádio O Liberal FM. Segundo eles, apresentar o seu trabalho nesse período, onde muitos turistas de diferentes estados e regiões transitam por Salinas é uma oportunidade única de divulgação.

“Para a gente é maravilhoso perder tocar pra tanta gente que não é de Belém. Tem muitas pessoas aqui de outros interiores, de outras cidades e até de outros estados. É uma experiência única e vai ficar marcada nesse verão de 2024 na carreira da Virtudão”, afirma Ewerton.

Deixando tudo ainda mais especial, a banda decidiu fazer algo nem tão comum nas duas apresentações de verão. Nessa noite, o show foi além do pagode e trouxe diversos outros ritmos nas músicas apresentadas ao público que marcou presença desde cedo. Para essa noite, Ewerton relatou à reportagem de O Liberal que a banda “ficou com ansiedade a semana inteira”, pelo caráter excepcional.

“O Virtudão é uma banda de samba e pagode, mas, hoje a gente vai tocar de tudo. Vai ter brega, vai ter sertanejo, vai ter rock, vai ser de tudo hoje aqui”, explica.

Novidades em frente

Letícia Moura deu uma deixa do que vem pela frente na trajetória do grupo, que no segundo semestre deste ano pretende lançar sua próxima música autoral. O projeto ainda não tem uma data específica, mas promete elevar ainda mais a trajetória da Virtudão. “Já estamos nas produções, então a galera pode esperar além de música nova, um EP novo para aproveitar”, celebrou a cantora.

Além da apresentação na orla do Maçarico, a banda também convidou os presentes a prestigiarem a sua segunda apresentação da noite, na praia do Atalaia, no Bar Biruta, onde acompanharão o show da cantora Malu. “A gente sempre tenta entregar o nosso melhor e fazer todo mundo feliz”, ressalta.

Próximos shows

Local: Palco do Maçarico (próximo a praça de alimentação)

Horário: 20h

Shows:

Sexta (26/7) - Nosso Tom

Sábado (27/7) - Banda Msynck