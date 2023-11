Carmen Peniche lança single ‘Mulher de Cor’ nas plataformas digitais de música

A cantora e compositora paraense Carmen Peniche lança hoje, 10, seu single "Mulher de Cor". Com mais de 25 anos de carreiras, deste cantando principalmente na cena noturna de Belém, faz seu "debut" nas plataformas digitais e aproveita o mês da Consciência Negra para falar por meio de sua canção a diversidade afro-Amazônica e a força da mulher preta.

Carmem Peniche, 44 anos, além de cantora e compositora, também é pedagoga. Seu single, "mulher de cor" reúne referências musicais regionais e utiliza instrumentos que remetem a origem afro-brasileira, diz. "Mulher de Cor é meu primeiro single oficial, música de dois grandes compositores da região Norte: Cassio Pontes e Eliakim Rufino", destacou.

"Referencias a música tradicional afro-brasileira como o batuque e o marabaixo enriquecem a narrativa cultural. A letra promove autoafirmação e resistência, expressando orgulho e recusa a discriminação", completa.

Ainda sobre a letra reforça que celebra a força da mulher e a sua própria força, ja que Carmen está desde os 17 anos cantando nos bares de Belém. "A letra da música 'Mulher de cor', aborda a representatividade e a força da mulher negra, destacando a diversidade de cores e a influência afro-Amazônica, a expressão 'sou de cor' celebra a negritude enquanto arco-íris, amor e equador sugerem uma imagem positiva e vibrante", disse.

A gravação contou com artistas da região em estúdio de Belém e além de estar disponível nas plataformas digitais, Peniche conta que já tem alguns shows agendados. "A gravação foi feita em um estúdio em Belém, com excelentes músicos que já trazem na bagagem uma grande experiência... teremos um show em Mãe do Rio (PA) nos dias de novembro e 1º de dezembro", esclareceu.

Questionada sobre os seus planos musicais, Carmen deseja criar um videoclipe para a música e lançar um EP. "A música 'Mulher de Cor' faz parte de um projeto maior [também] chamado ‘Mulher de Cor'. Estou planejando a gravação de um EP e um videoclipe para a música como parte desse projeto. O lançamento do videoclipe será um evento significativo, pretendo criar uma experiência visual envolvente para complementar a mensagem da música", explicou.

Apesar de estar celebrando o novo passo em sua carreira, a artista diz que não pode deixar pontuar que ao longo de mais de 25 anos cantando nos bares de Belém, sente a desvalorização da mulher na música. "Tem sido uma jornada cheia de altos e baixos. Cantar nos palcos sempre foi minha paixão, mas a falta de valorização tem sido um desfio constante, a desvalorização de cachês e a ausência de mudanças ao longo do tempo são coisas que vêm me cansando", afirmou.

Diante do cenário, Carmen aposta no autoral e se afastar da cena noturna. "Após anos nas noites, decidi dar um tempo e me concentrar no meu projeto 'Mulher de cor'. A falta de reconhecimento é algo que impacta não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Decidi priorizar meu projeto autoral, onde posso expressar minha identidade e arte de uma maneira mais significativa. Estou focada no 'Mulher de Cor' e espero que este projeto traga não apenas visibilidade, mas também a valorização que a música e a mensagem merecem. Agradeço pelo apoio em todos esses anos e convido todos a acompanharem meu trabalho nas redes sociais. @camempeniche", finalizou.