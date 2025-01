Cantores fazem versão estilizada do hino de Castanhal

Cantores solos, duplas e vocalistas de bandas locais estão realizando um movimento inédito para estilizar e criar uma versão cultural do Hino de Castanhal. Pelo menos 30 grupos confirmaram presença no trabalho intitulado “Um Canto Por Castanhal”, uma articulação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). O resultado final será apresentado durante a programação do aniversário da cidade, que no dia 28 de janeiro completa 93 anos de emancipação.

Artistas já consagrados da música castanhalense e outros com carreira recente se uniram em torno desse projeto. O cantor Haroldo Reis gostou da ideia.

“Eu acho muito importante, muito esperado. Essa oportunidade que estamos recebendo agora é de suma importância”, disse Haroldo Reis.

Também participam nomes como Jurandy, Júnior Lima e Geovane Andrade, Beto Frosk, Os Maninhos, Thays Neves, Thais Porpino, Jaafa Reggae, Luciano, Skema Miragem, Vitor Lima, entre muitos outros.

Músico, cantor e compositor, Luiz Miranda, que assumiu a pasta da Secult, diz que essa é uma grande oportunidade de homenagear a cidade e de aproximar os artistas do poder público.

“Resolvemos chamar os artistas e fazer essa relação de aproximação. O envolvimento deles vai ser pleno e sei que Castanhal pode contar com esses artistas, assim como vamos ajudar a promover as artes e todos eles”, observou o secretário de cultura.

Um dos criadores do gênero tecnobrega, Jurandy, que tem já quatro décadas de carreira, um dos veteranos da música castanhalense, diz que esse marco vai ser histórico. Criador de hits do chamado “trava língua” paraense, como Chico Preto, Arara, entre outros, o cantor se mostrou otimista com esse novo modelo de parceria entre a Secult e os artistas, além do projeto Um Canto Por Castanhal.

“Nunca tinha tido esse momento, essa união, essa reunião com todos os artistas da música; assim temos certeza que a música vai fluir. Estou feliz pelos nossos amigos e por todos os músicos e cantores”, enfatizou o artista.

A produção musical do hino está a cargo do músico Walbinho dos Teclados, a quem coube a missão da criação do instrumental do Hino de Castanhal, que terá variações para o brega, pop rock, forró, reggae, entre outros. O hino não substitui o oficial, que é executado pela Banda Municipal 28 de Janeiro e Coral Villa Lobos.

O projeto “Um Canto Por Castanhal” vai ajudar a impulsionar carreiras, fazendo dos eventos públicos um grande palco para nossa música. Ainda segundo Luiz Miranda, que recebeu os artistas para uma reunião, esse foi o primeiro de muitos encontros que acontecerão, por cada setor, como dança, literatura, teatro, artes plásticas, artesanato.

Mais oportunidades

A Secult também lançou o projeto “Sua Arte Nas Redes”, utilizando as redes sociais da secretaria para fazer lançamentos de clipes, além de postagens das diversas artes. Em uma semana, mais de 25 trabalhos já se credenciaram, foram recebidos e serão postados semanalmente, segundo informou a Assessoria de Comunicação da secretaria. O primeiro trabalho foi a música do EP da cantora castanhalense Maria Mariane, com o título “Vem”, que já teve milhares de visualizações em pouquíssimo tempo.

Serviço

O Videoclipe do Hino de Castanhal estilizado estará dispovível a partir do dia 27 de janeiro nas redes sociais da Secult @secultcastanhal