Boulos apaga vídeo de hino em linguagem neutra

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, apagou o vídeo em que aparecia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enquanto o Hino Nacional era cantado em linguagem neutra. A gravação foi de um comício dele no sábado passado (24). A intérprete cantou "verás que es filhes teus não fogem à luta", em vez de "um filho", conforme a versão oficial.

O evento foi transmitido no canal de YouTube do candidato. Em outro trecho, a cantora Yurungai entoou "des filhes deste solo és mãe gentil", em vez de "dos filhos deste solo és mãe gentil". O vídeo foi tirado do ar na manhã de ontem, após a repercussão negativa nas redes.

A assessoria de Boulos afirmou que a campanha não solicitou ou autorizou a alteração na letra do hino para o gênero neutro e responsabilizou a empresa contratada para produzir o evento.

Deputado federal Girão faz denúncia à PGR e quer aplicação de multa contra Boulos

Nesta terça-feira (27/8), o deputado federal General Girão (PL-RN) denunciou a apresentação do hino com linguagem neutra, por Guilherme Boulos, à Procuradoria-Geral da República (PGR).



Girão argumenta, na ação, que a alteração “proposital” da letra do Hino Nacional para incluir pronomes neutros não é permitida por lei. Ele cita a Lei nº 5.700/1971, que determina a execução integral do Hino, em qualquer hipótese, e prevê que “todos os presentes devem tomar atitude de respeito”.



Girão alega que a conduta de Boulos pode ser considerada contravenção, que requer aplicação de multa. “Diante disso, busca junto ao Ministério Público, por meio dessa denúncia, a devida penalização dos agentes políticos que capitanearam o evento com desrespeito a um dos símbolos nacionais mais importantes de qualquer nação”, afirmou.