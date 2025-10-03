Cantora Vivi Alves, de Cametá, é a nova vocalista da Banda Kassikó

A cantora Viviani Mendes Alves, conhecida pelo nome artístico de Vivi Alves, de Cametá, que fez parte da banda Caferana Pop, é a mais nova vocalista da banda Kassikó.

Dona de uma voz considerada potente, Vivi Alves começou a se destacar no cenário musical local, onde integrou diversas bandas, tanto de dentro quanto de fora do Pará, dentre elas a Caferana Melodia, onde gravou o seu primeiro audiovisual. Em sua carreira, a artista coleciona vários trabalhos audiovisuais, premiações e fãs.

Com quase 22 anos de carreira e buscando seu crescimento na indústria musical, Vivi Alves encerrou seu contrato com a banda Caferana Pop e agora assina com a banda Kassikó. A banda é conhecida nacionalmente e dona de hits que embalaram os anos 2000, como "Sonho Lindo", "Sozinha Estou" e "Caso Complicado". Vivi Alves se junta aos cantores Chucky e Karina Brito.

"Consagro a Deus todos os meus projetos. Me sinto honrada e muito feliz em levar a minha arte para somar com a banda Kassikó. Quem me conhece sabe o quanto me dedico para fazer acontecer, gosto de fazer a diferença. Vou dar o meu melhor. Para compensar todo o apoio que estou recebendo da minha família e do público", resumiu Vivi Alves sobre o atual momento na carreira.

Conheça a história da Banda Kassikó

A banda Kassikó teve seu auge no começo dos anos 2000 e realizou uma turnê no ano de 2024. O grupo nasceu no ano de 1999 na cidade de Recife, mesclando estilos que passeiam pelo Calypso, brega e forró, sempre cercados por nuances do ritmo caribenho kasseko, que dá nome ao grupo.

O grupo gravou seu primeiro DVD em 2005, na cidade de Palmas, no Tocantins, onde reuniu mais de 70 mil pessoas, vendendo mais de 100 mil cópias no Brasil inteiro.