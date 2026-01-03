Capa Jornal Amazônia
Cantora Joelma está entre as atrações do 'Altas Horas' deste sábado (3)

Além da cantora paraense, Rodriguinho, Gab, Roberta Campos e os Barões da Pisadinha são os convidados. O programa vai ao ar às 22h25

Estadão Conteúdo
fonte

Joelma usou as redes sociais, neste sábado (3), para compartilhar a novidade com os seus seguidores (Instagram / joelmareal)

O programa Altas Horas deste sábado (3) traz convidados ligados ao mundo da música, como as cantoras Joelma e Roberta Campos, o grupo Barões da Pisadinha e o ex-integrante de Os Travessos, Rodriguinho, seu irmão, Mr. Dan, seu filho, Gaab, e sua mãe, Dona Conceição.

Entre as músicas que serão cantadas no palco da atração estão "Voando pro Pará" e "A Lua Me Traiu" (Joelma), "Sorria" e "Vai Passar" (Rodriguinho, Mr. Dan e Gaab), "Recairei" e "Coração na Cancela" (Barões de Pisadinha), "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor", "De Janeiro a Janeiro" e "Casinha Branca" (Roberta Campos, em homenagem a Lô Borges).

O Altas horas de hoje vai ao ar às 22h25, na TV Globo e tem previsão de duração até 0h15, quando dá lugar ao Supercine com o filme Entre Facas e Segredos.

Neste domingo (4),  o apresentador Serginho Groisman estará no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, do SBT, relembrando sua trajetória e seus tempos de Programa Livre na emissora.

