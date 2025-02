Cantora Bah apresenta o EP 'Serena' ao vivo no show 'A Busca de Si Mesmo'; saiba mais

Nesta quarta-feira (19) o show gratuito “A Busca de Si Mesmo” da cantora Bah, promete uma experiência sensível, profunda, reflexiva e leve ao público que comparecer ao Teatro Margarida Schivasappa, às 20h. O show marca a primeira apresentação ao vivo do EP “Serena”, que possui narrativas repletas de metáforas e simbolismo, além de abordar diferentes aspectos da busca do indivíduo pela sua identidade, pela sua cura emocional e o renascimento de sua alma. “Serena” é o primeiro álbum de Bah e propõe ao indivíduo uma jornada de emoção que inspira o ouvinte a buscar a sua própria serenidade.

O show apresentará as músicas do primeiro álbum de Bah, “Serena”, e contará com a participação de diversos artistas. Pine e Lucas Sá, artistas independentes de Belém, se apresentarão com canções próprias, além de dividir o palco e cantar ao lado de Bah. “Os convidados irão cantar canções próprias, mas, em um outro momento, irão se apresentar comigo. Cantando algumas releituras da MPB e algumas minhas. O público pode esperar uma apresentação diferente, com uma energia diferente que, as pessoas que me ouvem, já estão acostumadas. A gente espera surpreender o público com novas vozes nas minhas músicas, porque as pessoas só ouviram as minhas músicas na minha voz, então serão outras vozes interpretando essas músicas, passando energia e sensações diferentes pro público”, explicou a artista.

Bah diz que procura transmitir para o público as sensações de conexão consigo mesmo em suas composições. “Eu utilizo muito a música como ferramenta de autoconhecimento e de autodescobertas. Então eu espero que as pessoas me ouçam e se sintam inspiradas a se conhecerem também. E a encontrar dentro de si mesmos a paz e a tranquilidade que existe em cada um de nós”, destacou a cantora. A partir do desejo de Bah em ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmas e se sentirem mais seguras, surgiu o EP “Serena”. “Às vezes nós passamos por momentos difíceis e a gente acaba se desconectando de nós mesmos e de outras pessoas. Então o EP ‘Serena’ surgiu da ideia de colocar em canções as reflexões que ajudam as pessoas a se conectarem com o mundo e consigo mesmas”, destaca a musicista.

Com a proposta artística de utilizar o discurso musical como motivador de um diálogo mais leve sobre saúde mental, a artista de 28 anos, não-binária, produz canções que inspiram reflexões sobre autodescoberta, amor próprio e autoaceitação, principalmente ao público pertencente à comunidade LGBTQIAPN+. Para promover essa experiência musical e artística mais leve, reflexiva, profunda e sensível, Bah lançou mão de estudos na área da musicoterapia cerebral e da psicologia, para investigar os elementos sonoros que promovem essas sensações. “Os meus estudos musicais me ajudam a fazer escolhas mais conscientes. Eu entendo o poder que a música tem de tocar as pessoas, de passar uma mensagem e de fazer essa mensagem reverberar em vários níveis”, contou a artista em entrevista ao Grupo Liberal.

Sobre o show “A Busca de Si Mesmo”, Bah destaca que será uma experiência que irá convidar o ouvinte a uma jornada de autodescoberta. “Vai ser uma experiência musical sensível, poética e que convida o ouvinte a se conhecer, a refletir sobre quem ele é e como podemos ter um olhar mais bonito sobre nós mesmos. É um show que convida a todos a olhar para a vida de uma maneira mais gentil”, finaliza a artista. O show que marca a primeira apresentação ao vivo do EP “Serena” inicia às 20h no Teatro Margarida Schivasappa e com entrada gratuita.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)