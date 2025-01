Alba Mariah canta a história, a música e a memória de Belém para homenagear a cidade

Neste finalzinho do mês em que completou 409 anos de fundação, ocorrida em 12 de janeiro de 1616, a Cidade de Belém será homenageada, nesta quinta-feira, dia 30, a partir das 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, quando, então, a cantora Alba Mariah apresentará o show “Belém - História, Música e Memória”. Essa apresentação em um formato todo particular contará com a participação ativa do historiador e professor Michel Pinho, e algo fabuloso para uma produção local, é que os ingressos estão esgotados há quase uma semana.

Alba Mariah vai estar na companhia dos músicos João Daibes ao piano, Taylan no baixo e assinando a direção musical, William Jardim na guitarra e violão, Márcio Jardim na percussão e Tomás Vieira na bateria. “Em parceria com o professor e historiador Michel Pinho, a gente vai contar algumas curiosidades, fatos sobre Belém. O professor vai ter a fala dele, e, em seguida, a gente faz um bloco de música. Então, é um show em que a gente interage com uma narração de alguém que está no front pela preservação do nosso patrimônio histórico material e imaterial”, adianta Alba.

Todo o show será feito com projeções de imagens e vídeos de Belém e com direito a ouvir Alba Mariah interpretando canções que dizem muito de Belém: composições de Chico Sena; Vital Lima; Leandro Dias; Nilson Chaves; Walter Freitas; Mestre Verequete, Ivo Cardoso, Waldemar Henrique; Paulo André e Ruy Barata; o samba-enredo da escola Bole Bole, do bairro do Guamá que concorreu no concurso da Grande Rio (RJ) e o cortejo de abre-alas do Auto do Círio, entre outras atrações.

E por falar em Belém, ...

“Essa parceria com o professor Michel Pinho seu deu depois que ele me assistiu no Theatro da Paz fazendo a minha última sessão de “Retrato em Branco e Preto” em homenagem ao Chico Buarque de Hollanda, em setembro do ano passado. Nós nos encontramos casualmente e ele disse que gostaria de fazer algum projeto comigo relacionado a Belém”, relata a cantora.

O projeto do show, como diz Alba, surgiu de uma admiração mútua entre eles dois. Como resultado, o público vai assistir a Michel Pinho fazer as narrações dele, em interação com Alba, e após cada narração virá uma sequência de músicas. Mas, não é nada cronológico. No show, serão abordados fatos de resistência política, da Cabanagem, a relação de alguns compositores e poetas com a beleza da cidade, sobre o amor que se tem por Belém.

Na abordagem de aspectos da vida pulsante em Belém, o show vai também falar da religiosidade dos paraenses, abordando nuances do Círio de Nazaré; o lado profano da festa maior dos paraenses: o Auto do Círio; as religiões afro-brasileiras por meio do samba-enredo da escola de samba Bole Bole que enfoca o universo mítico no Marajó, com destaque para o Tambor de Mina.

“Esse formato do show é muito inspirador, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de contar histórias, de ler histórias, saber de histórias”, destaca Alba Mariah. Ela e todos do espetáculo esperam que as pessoas saiam do show gostando ainda mais de Belém.

Serviço:

Show 'Belém - História, Música e Memória'

Com Alba Mariah, Michel Pinho e banda

Dia 30 de janeiro de 2025

No Teatro Margarida Schivasappa, no Centur

Às 20h

Ingressos esgotados. A produção do show pretende agendar uma nova data para o evento, dada a procura do público