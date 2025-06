Cantor Harrisson Lemos é absolvido em processo movido por Ximbinha; entenda

A Justiça absolveu o cantor Harrison Lemos, da Banda AR-15, da acusação de difamação movida por Ximbinha em 2023. O processo foi iniciado após o guitarrista declarar que, em entrevista ao podcast "Égua do Podcast", o cantor proferiu a ele declarações que lhe ofendiam e difamavam a sua imagem. Após dois anos, nesta semana, o juiz Geraldo Leite declarou o cantor da Banda AR-15 inocente da acusação. O documento foi publicado na última terça-feira (10).

VEJA MAIS

Segundo o entendimento do magistrado, a acusação é vista como duvidosa mesmo após a examinação das provas. "Este Juízo examinando minuciosamente as provas colhidas se convenceu para reconhecer duvidosa a prática do crime de difamação por Francisco Harrison Cordeiro Lemos", declarou o juiz. Além disso, a decisão informa que, a crítica feita por Harrison durante o podcast "Égua do Podcast", "não ultrapassa os limites da liberdade de expressão, tampouco evidencia a intenção deliberada de macular a honra objetiva do querelante (Ximbinha)".

A reportagem solicitou manifestação de Harrison Lemos e de Ximbinha, e aguarda respostas.