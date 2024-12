Cantor e guitarrista Bruno Benitez apresenta ao público single ‘Llueve’ nesta sexta (13/12)

O compositor, cantor e músico paraense Bruno Benitez lança nesta sexta-feira (13/12) nas plataformas de streaming “Llueve” (Chove), single de lançamento de seu quinto álbum Mente Baila, projeto realizado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, viabilizados via Secult-PA.

Segundo o artista, Mente Baila deve ser lançado em janeiro de 2025. Bruno Benitez, ao longo de sua carreira, lançou também os álbuns: Coração Tambor, em 2014; Miscigenado, em 2018; Tropicodélico, em 2021, e em 2023 o Disco Vivo, que é também um projeto audiovisual.

A composição de Bruno junta os dois idiomas mais falados na América Latina: o português e o espanhol, mistura que já é característica da identidade musical latino-amazônica do artista. O single faz uma mistura de ritmos e sonoridades trazendo o swing paraense e os tambores afro-latinos numa mesma pulsação. Gravado em Belém com Bruno na voz e guitarra, Bruno Mendes na bateria e percussão e Davi Benitez no piano e teclados, Llueve tem produção musical de Félix Robatto.

Bruno compôs a música construindo uma poesia que fala das forças da natureza, relações humanas e boas vibrações, misturando também dois idiomas: português e espanhol.

"Llueve" é uma música oficialmente inédita, chegando pela primeira vez às plataformas de música, mas já tem uma história na carreira do artista. Em 2023, Bruno foi selecionado para representar o Brasil no renomado "Festival Internacional de la Canción - Punta del Este", no Uruguai, onde apresentou pela primeira vez a música "Llueve", e com ela chegou à grande final do evento. A experiência internacional do festival também rendeu novas parcerias, que em breve serão lançadas durante a divulgação do novo álbum.

O single “Llueve” é a música de lançamento do quinto álbum de Bruno Benitez, Mente Baila, que traz alguns feats (ainda em segredo), que serão lançados como singles que antecedem o lançamento do álbum completo com 10 faixas inéditas que chega no fim de janeiro.

“Na construção deste novo álbum, comecei a perceber o quanto as letras das músicas dialogavam entre si e se complementavam, quase criando eixos temáticos. Algumas canções trazem uma poesia que dialoga com as questões sociais e ambientais, enquanto outras falam da causa indígena ou da relação do povo amazônico com suas festas na beira do rio. É um álbum dançante que aborda debates importantes para a sociedade, baseado também na concepção de que tanto a música quanto a dança podem ser atos revolucionários. Desta reflexão surge o título: Mente Baila”, explica Bruno.

Tanto o single “Llueve” quanto o álbum que está por vir foram realizados com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, viabilizados via Secult-PA.

Serviço:

Lançamento do single Llueve de Bruno Benitez

Data: 13 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

|Principais plataformas de streaming de música

| Mais em |: @bruno_benitez_z / www.brunobenitez.com.br