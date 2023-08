Cantor e compositor Cláudio Wallace lança single e videoclipe da canção 'Cálidas'

Com 35 anos de carreira no cenário do pop rock do Pará, o cantor e compositor Cláudio Wallace lança nesta sexta-feira, 01, nas plataformas digitais de áudio e de vídeo, o single e videoclipe “Cálidas’. O lançamento significa da 31ª canção lançada pelo artista. A canção já tem uma versão ao vivo nas plataformas e agora ganha a versão de estúdio e videoclipe oficial.

Composta ainda nos anos 80, a música foi gravada agora, em Belém, no MG Estúdios, e o clipe pela produtora Creative Seasons BR. “A canção ‘Cálidas’é uma linda balada. Sempre tive vontade de gravá-la. Foi uma de minhas primeiras canções. Tem a pegada oitentista porque realmente é dessa época. No meu retorno definitivo a música em 2019, eu fiz um levantamento das obras que havia criado no decorrer de minha carreira e pensei: Preciso gravar essa canção. Então comecei a tocar ela nas ‘lives’ que gravei para o Governo do Estado do Pará no período de pandemia e também em shows”, relembra o artista.

Para a nova gravação e elaboração do arranjo de “Cálida”, Wallace convidou o guitarrista Alcides Carneiro e o baterista Dado Drums. “Já são 32 canções em prol do Rock Paraense. Isso me deixa muito feliz. Sabemos a dificuldade do trabalho autoral e esse desafio me impulsiona ainda mais a querer levar essa bandeira adiante. Nossa música é maravilhosa, em todos os estilos, mas eu gostaria que o rock paraense tivesse um apoio maior de nossas autoridades e também das empresas de entretenimento”, reflete o músico.

O roqueiro participou recentemente do Projeto Sons do Pará da TV Liberal com o videoclipe da canção Nessas Guerras, o que, segundo ele, modificou sua carreira. “Isso deu um impulso incrível para a minha carreira, pois a minha música pôde ser levada para todo o nosso estado. Projetos como esse fazem a diferença para nós artistas e sou muito grato por isso”, destaca.

A relação entre arte e política, para Wallace, é uma característica do Rock´n Roll que está presente no trabalho do paraense. “O exemplo disso é minha canção ‘Nessas Guerras’. E você vê o público se envolvendo com a música, com a letra. Antes eu escrevia canções mais direcionadas ao nosso país, para a nossa situação atual, ao nosso momento. Mas com Nessas Guerras eu resolvi cantar de uma forma mais abrangente, envolvendo o mundo, seus problemas, questões, insatisfações. Então você pode cantar ela aqui ou na França e o sentimento será o mesmo. E acabou que a canção é ouvida em diversos países do globo e isso me deixa muito feliz. Então essa relação sempre estará presente em minhas canções”, ressalta.

“Estou muito envolvido e focado no meu trabalho autoral. Então, após esse lançamento eu já tenho outro, que será a canção ‘My Life’. A música já está gravada e pronta para as plataformas digitais. Isso se dará final de outubro. Como minhas canções são escutadas em diversos países eu resolvi lançar algumas em inglês. E isso também vai acontecer com ‘Nessas Guerras’ que será lançada no dia 25 de dezembro na versão que se chamará ‘In These Wars”, conclui o artista.