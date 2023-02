O rock autoral de Claudio Wallace ganha as plataformas digitais com ‘Nessas Guerras’

Nome atuante do rock autoral paraense, com 35 anos de carreira, o cantor e compositor Claudio Wallace lança nesta sexta-feira, 24, o single “Nessas Guerras”, que estará disponível nas principais plataformas digitais de música. A canção é uma parceria com o letrista Antônio Catete, que presenteou o artista com a letra da nova criação. O primeiro show de Claudio Wallace executando a nova música será no dia 19 de março, na Usina da Paz de Marituba.

“Passamos uma fase difícil em nosso país, no mundo, e a letra fala disso, sem escolher lados ou algo do tipo, apenas falando das ideias do povo e de seus representantes”, explica o compositor sobre “Nessas Guerras”. Após considerar a parceria finalizada, que contou também com a contribuição da produtora Débora Borba, Claudio Wallace passou para a fase da gravação em estúdio, com os arranjos do músico e parceiro Alcides Carneiro. “Queria guitarras distorcidas, riffs e solos fáceis de assimilar. Meu parceiro Alcides Carneiro, como sempre, atendeu a meus pedidos”, afirma.

Para o artista, o resultado final da canção deve agradar as pessoas que gostam de rock brasileiro. “Tenho certeza de que os roqueiros irão curtir muito a música. Foi gravada no estúdio MG. Eles conseguiram deixar a música do jeito que estava na minha cabeça. Estou muito feliz com o resultado”, comemora o músico.

A trajetória de Claudio Wallace começou em 1987, com a banda Aliança Rebelde. A juventude contagiada pelas músicas do pop rock brasileiro encorajava os garotos e garotas a criarem suas bandas. Com Wallace não foi diferente. “Eu escrevia letras, cantarolava pelos cantos, então pensei: Quero isso! ‘Vou montar uma banda e vamos para cima! Tinha todo aquele ‘boom’ dos anos 80 acontecendo. Eu entrei de cabeça. Passei pelas bandas Aliança Rebelde (1987-1991) e Mythus (2000-2004). Com elas fiz grandes shows em projetos como ‘Variassons’, ‘Circo do Centur’, ‘Praça do Povo no Centur, pelo Teatro Waldemar Henrique e pelo teatro Estação Gasômetro”, informa.

Para conhecer mais do trabalho de Claudio Wallace, basta acessar o site www.claudiowallace.com.br e buscar o nome do artista nas plataformas digitais.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do single “Nessas Guerras”, de Claudio Wallace

Data: Dia 24 de fevereiro (sexta-feira)

Local: plataformas digitais