Claudio Wallace inaugura nova fase da carreira com single 'Dívidas'

Em uma nova fase da carreira, o cantor Claudio Wallace lança neste sábado um single novíssimo. “Dívidas” chega a todas as plataformas digitais de música. A faixa inaugura os trabalhos do novo EP do artista, que será lançado em breve. O single ainda deve ganhar um videoclipe, com lançamento previsto para agosto.

“‘Dívidas’ é uma canção que fiz a um tempo e não poderia deixar de fazer esse resgate. É uma canção que trata do sentimento de estar se sentindo para baixo, triste, magoado com alguém. Mas que depois, você dá a volta por cima e segue com sua vida”, explica o cantor.

Agora resgatada, a canção ganha um outro significado para Claudio. “Compus em um momento em que estava muito triste com uma pessoa. ‘Dívidas’ é uma canção muito intimista e cada pessoa vai interpretá-la de um modo, isso que acho demais nela. Hoje ela representa o sentimento de que tudo passa, você supera, segue seu caminho, vida e sonhos”, diz.

“Dívidas” é a primeira de um EP com duas faixas, que Claudio pretende lançar em breve. “Cálidas” é o nome do próximo single. O trabalho de Claudio Wallace vem sendo produzido pela Solares Produções e Alcir Meireles. “‘Dívidas’ será o início de tudo. Em 2022 tenho planos de estar com um CD pronto”, revela.

Claudio Wallace é um músico conhecido da noite de Belém. Ele começou a carreira em 1987, com a banda de rock autoral Aliança Rebelde. Desde lá já passou por diversos projetos que formaram a cena do rock belenense dos anos 80. Com suas bandas, se apresentou em lugares como Variasons, Centur e Centro Arquitetônico de Nazaré.

No início dos anos 2000 retornou à banda Mythus, com quem gravou um CD intitulado “O Sonho Não Acabou”. “Fiz apresentações maravilhosas com essa banda no Teatro Estação Gasômetro e Teatro Waldemar Henrique”, relembra ele do tempo na banda. Desde 2018, Claudio Wallace retornou à carreira solo, e tem se apresentado na noite de Belém.