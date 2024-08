Cantor AQNO lança o single e videoclipe 'Sobrou pra você' nesta sexta-feira (23/08)

O cantor, compositor e produtor musical AQNO realiza nesta sexta-feira (23), o lançamento de “Sobrou pra você”, novo single que estará disponível em todas as plataformas digitais. Com inspiração e influências de elementos de brega paraense e tecnomelody, “com uma pitada de pop romântico”, como afirma ele, a faixa é uma parceria com Sandoval Filho e vem acompanhada de um videoclipe dirigido por Adrianna Oliveira, no qual um ringue é utilizado como metáfora e cenário das batalhas emocionais que “muitas vezes enfrentamos nos relacionamentos amorosos”, explica o artista.

A canção “Sobrou pra você” teve como ponto de partida os processos internos vividos por AQNO ao longo da vida. Usando da escrita como ferramenta principal para visualizar e compreender os próprios sentimentos, o artista reflete sobre o desgaste pungente após o fim de uma história de amor em uma canção que mescla referências regionais e internacionais, como banda Calypso, Lady Gaga, Madonna e Beyoncé. Ainda que aborde temas sensíveis e por vezes dolorosos, a proposta da canção é fazer o público dançar e se divertir.

“Esse lançamento abre uma nova fase da minha vida e carreira. Em uma importante parceria com Natura Musical, avanço como um representante LGBTQIAP+ da música pop paraense no cenário nacional. Quando um relacionamento desgastante acaba, sobra para quem? Quem paga a conta do gasto emocional do tempo juntos? O nome da canção é ‘Sobrou pra você’, mas podia muito bem ser ‘Sobrou pra mim, pra ela, pra ele, pra nós’, pra quem resolveu embarcar na aventura que é expor seu coração para viver um relacionamento.”

Quanto à sonoridade, o tecnomelody é o que conduz o ouvinte ao longo de “Sobrou pra Você”. Construído a partir de beats velozes, guitarras marcantes e sintetizadores, o single é definido por AQNO como “latino brega pop”, enquanto contagia e mistura referências e gêneros da diversa cena musical paraense. Com referências a Frida Kahlo, o filme traz símbolos que caracterizam a capital das mangueiras, como é conhecida Belém do Pará, além de coreografias, performances, beleza e muita sensualidade através de uma identidade queer latino-amazônica.

“Com direção de Adrianna Oliveira, roteiro de Diego Aquino, direção de arte de Akhácio Kaeté e uma equipe formada por artistas e profissionais da Amazônia, o filme de ‘Sobrou pra você’ fala sobre conflitos emocionais internos e externos, quando temos que lidar com as nossas várias versões se enfrentando em nossas cabeças, enquanto resolvemos os desafios das nossas relações interpessoais. Essas relações afetivas acontecem simbolicamente dentro de um ringue, que se torna um lugar de rotina e desafios - uma casa com seus cômodos delimitados por suas cordas, onde esses personagens expressam suas frustrações, medos e desejos”, diz AQNO.

“Sobrou pra você” foi selecionada pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado do Pará.