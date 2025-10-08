Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor Allanzinho grava audiovisual especial em Goiânia

O repertório foi elaborado com base nas músicas mais pedidas pelos fãs

Laura Serejo
fonte

Cantor Allanzinho durante gravação do audiovisual em Goiânia ()

O cantor e compositor paraense Allanzinho gravou, na última quarta-feira (8), um novo audiovisual em Goiânia (GO), marcando mais um momento importante em seus 15 anos de trajetória na música. A produção, registrada em uma mansão com vista panorâmica da cidade, teve um formato intimista, mas com grande estrutura técnica e visual. Segundo o artista, o projeto consolida sua expansão, que vem ampliando sua presença para além do Norte do país.

“Nós alugamos uma mansão com vista para a cidade de Goiânia inteira. Gravamos um audiovisual intimista, mas com uma grande produção”, contou o cantor, reconhecido como uma das principais vozes do arrocha paraense. A proposta foi unir a emoção das letras românticas com uma estética moderna e envolvente, reforçando a identidade artística que o público já conhece.

VEJA MAIS

image João Gomes estreia edição brasileira do Tiny Desk; conheça o projeto
O cantor pernambucano foi o primeiro convidado do programa e apresentou sucessos como "Dengo", “Pra que fui me Apaixonar” e "Pedaço de Pecado"

image Lorena Monteiro lança single 'Tu Vais Ver' em homenagem ao Círio de Nazaré
O single será disponibilizado no Spotify, Deezer, YouTube e outras plataformas digitais

image Quem é Raye? Conheça a cantora de ‘Where is My Husband!’, sucesso nas redes sociais
A música viralizou no TikTok e já acumula mais de 20 milhões de streams no Spotify

O repertório foi elaborado com base nas músicas mais pedidas pelos fãs e no que o público mais consome nas plataformas digitais. “Eu não fujo muito da característica do romantismo intenso, mas sempre falo do cotidiano dos casais e das pessoas que se identificam com as histórias das músicas que eu seleciono”, explicou Allanzinho.

As canções escolhidas refletem o estilo que o consagrou como um dos intérpretes mais populares do arrocha nortista, com letras marcantes e melodias dançantes.

Após consolidar sua carreira no Norte, especialmente no Pará, Allanzinho escolheu Goiânia para gravar o novo audiovisual e alcançar novos públicos. “O Norte do Brasil, graças a Deus, abraçou nosso trabalho, e chegou a hora de galgar novos horizontes. O Centro-Oeste é uma região do Brasil na qual eu sempre sonhei em ter um trabalho”, afirmou o cantor.

Ele destacou ainda o carinho do público em diferentes regiões do país. “Seja no Norte, no Nordeste ou até mesmo no Sul, onde já nos apresentamos, o povo tem sido muito gentil conosco e sempre consome o nosso trabalho. Isso é satisfatório demais.”

A gravação contou com os músicos que acompanham Allanzinho há mais de quatro anos, reforçando a sintonia da equipe. “Na guitarra e violão, John John; nos teclados, Espeto; no sax, Rony Viana; e nas percussões, Nato”, detalhou o artista. A formação garantiu a sonoridade autêntica que o público reconhece em suas apresentações ao vivo.

Carreira consolidada no arrocha paraense

Natural do Pará, Allanzinho começou como vocalista da Banda 007, onde ganhou destaque no cenário regional. Desde 2018, segue carreira solo e se consolidou como uma das vozes mais marcantes do arrocha contemporâneo. Seu estilo combina romantismo, swing e autenticidade, conquistando um público fiel em diferentes estados.

Além de intérprete, o artista é também compositor, com mais de 350 músicas autorais. Ele é responsável por sucessos como “Búfalo do Marajó”, “Que Nem o Tsunami”, “Ponto Final”, “Duas”, “Água com Açúcar”, “Chavinho” e “Facas”. As faixas se tornaram presença constante em rádios, festas e plataformas de streaming, reforçando sua relevância na música romântica nortista.

Reconhecimento dentro e fora do Brasil

A trajetória de Allanzinho também inclui shows em diversos estados, como Amapá, Maranhão e Amazonas, além de apresentações internacionais na Guiana Francesa e no Suriname. No início da carreira solo, o cantor lançou um DVD em parceria com Manu Bahtidão, outro grande nome da música romântica paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cantor Allanzinho

audiovisual em goiania
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

INAUGURAÇÃO

Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais

O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

08.10.25 21h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

CELEBRIDADES

Bella Campos rebate críticas sobre novo apartamento no RJ: ‘Eu tô muito feliz’

A atriz contou que viu comentários chamando a casa de “simples” e que está muito feliz com a conquista

09.10.25 11h02

bola murcha

Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

Modelo afirma que jogador perdeu o interesse após perceber que viagem não incluiria sua amiga; entenda o caso

08.10.25 15h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda