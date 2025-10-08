Cantor Allanzinho grava audiovisual especial em Goiânia

O cantor e compositor paraense Allanzinho gravou, na última quarta-feira (8), um novo audiovisual em Goiânia (GO), marcando mais um momento importante em seus 15 anos de trajetória na música. A produção, registrada em uma mansão com vista panorâmica da cidade, teve um formato intimista, mas com grande estrutura técnica e visual. Segundo o artista, o projeto consolida sua expansão, que vem ampliando sua presença para além do Norte do país.

“Nós alugamos uma mansão com vista para a cidade de Goiânia inteira. Gravamos um audiovisual intimista, mas com uma grande produção”, contou o cantor, reconhecido como uma das principais vozes do arrocha paraense. A proposta foi unir a emoção das letras românticas com uma estética moderna e envolvente, reforçando a identidade artística que o público já conhece.

O repertório foi elaborado com base nas músicas mais pedidas pelos fãs e no que o público mais consome nas plataformas digitais. “Eu não fujo muito da característica do romantismo intenso, mas sempre falo do cotidiano dos casais e das pessoas que se identificam com as histórias das músicas que eu seleciono”, explicou Allanzinho.

As canções escolhidas refletem o estilo que o consagrou como um dos intérpretes mais populares do arrocha nortista, com letras marcantes e melodias dançantes.

Após consolidar sua carreira no Norte, especialmente no Pará, Allanzinho escolheu Goiânia para gravar o novo audiovisual e alcançar novos públicos. “O Norte do Brasil, graças a Deus, abraçou nosso trabalho, e chegou a hora de galgar novos horizontes. O Centro-Oeste é uma região do Brasil na qual eu sempre sonhei em ter um trabalho”, afirmou o cantor.

Ele destacou ainda o carinho do público em diferentes regiões do país. “Seja no Norte, no Nordeste ou até mesmo no Sul, onde já nos apresentamos, o povo tem sido muito gentil conosco e sempre consome o nosso trabalho. Isso é satisfatório demais.”

A gravação contou com os músicos que acompanham Allanzinho há mais de quatro anos, reforçando a sintonia da equipe. “Na guitarra e violão, John John; nos teclados, Espeto; no sax, Rony Viana; e nas percussões, Nato”, detalhou o artista. A formação garantiu a sonoridade autêntica que o público reconhece em suas apresentações ao vivo.

Carreira consolidada no arrocha paraense

Natural do Pará, Allanzinho começou como vocalista da Banda 007, onde ganhou destaque no cenário regional. Desde 2018, segue carreira solo e se consolidou como uma das vozes mais marcantes do arrocha contemporâneo. Seu estilo combina romantismo, swing e autenticidade, conquistando um público fiel em diferentes estados.

Além de intérprete, o artista é também compositor, com mais de 350 músicas autorais. Ele é responsável por sucessos como “Búfalo do Marajó”, “Que Nem o Tsunami”, “Ponto Final”, “Duas”, “Água com Açúcar”, “Chavinho” e “Facas”. As faixas se tornaram presença constante em rádios, festas e plataformas de streaming, reforçando sua relevância na música romântica nortista.

Reconhecimento dentro e fora do Brasil

A trajetória de Allanzinho também inclui shows em diversos estados, como Amapá, Maranhão e Amazonas, além de apresentações internacionais na Guiana Francesa e no Suriname. No início da carreira solo, o cantor lançou um DVD em parceria com Manu Bahtidão, outro grande nome da música romântica paraense.