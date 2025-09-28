Quem é Raye? Conheça a cantora de ‘Where is My Husband!’, sucesso nas redes sociais

A cantora e compositora Raye viralizou nas últimas semanas com a música “Where is My Husband!”. Sucesso no TikTok antes mesmo do lançamento oficial, a canção já acumula mais de 20 milhões de streams no Spotify e mais de 5,2 milhões de visualizações no YouTube. Recentemente, a artista integrou a trilha sonora das produções “F1 — O Filme” e “Black Rabbit”, série da Netflix.

Raye tem 27 anos e é natural de Londres, Reino Unido. A artista já esteve no Brasil, com apresentação durante o festival C6 Fest, em maio do ano passado. Ao longo da carreira, a cantora fez colaborações com diversos artistas, como David Guetta, Alok, Lisa e Doja Cat, e quebrou o recorde de mais premiações no Brit Awards de 2024: de sete indicações, ela levou seis estatuetas para casa.

A relação de Raye com a música começou ainda na infância enquanto cantava na igreja, segundo a Billboard. O primeiro EP, lançado no SoundCloud em 2014, foi “Welcome To The Winter. Anos depois, em 2021, ela se separou da gravadora e começou a trabalhar de forma independente. Após dois anos veio o primeiro álbum de estúdio, o “My 21st Century Blues”.

Confira a música “Where is My Husband!”, de Raye

A música “Where is My Husband!” se tornou viral em uma trend sobre relacionamentos. Ao longo da letra, a canção fala sobre a expectativa de um relacionamento e questiona o motivo de estar demorando para acontecer. O trecho que bombou nas redes é cheio de perguntas sobre o anel de compromisso e o desejo de exibi-lo.