Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Quem é Raye? Conheça a cantora de ‘Where is My Husband!’, sucesso nas redes sociais

A música viralizou no TikTok e já acumula mais de 20 milhões de streams no Spotify

Lívia Ximenes
fonte

Raye tem 27 anos e, ainda na infância, começou a cantar (Reprodução / Redes sociais)

A cantora e compositora Raye viralizou nas últimas semanas com a música “Where is My Husband!”. Sucesso no TikTok antes mesmo do lançamento oficial, a canção já acumula mais de 20 milhões de streams no Spotify e mais de 5,2 milhões de visualizações no YouTube. Recentemente, a artista integrou a trilha sonora das produções “F1 — O Filme” e “Black Rabbit”, série da Netflix.

VEJA MAIS

image Após desmaiar no palco, Lola Young atualiza estado de saúde: 'Estou bem agora'
O episódio acontece dias depois da cantora ter cancelado uma apresentação em New Jersey, alegando questões de saúde mental

image Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live
Apresentação da cantora na capital paraense contou com um palco flutuante instalado no rio Guamá

image VÍDEO: Katy Perry chuta Labubu e quase cai do palco durante show em Curitiba
O momento ocorreu na apresentação da cantora em Curitiba, na última terça-feira, 16

Raye tem 27 anos e é natural de Londres, Reino Unido. A artista já esteve no Brasil, com apresentação durante o festival C6 Fest, em maio do ano passado. Ao longo da carreira, a cantora fez colaborações com diversos artistas, como David Guetta, Alok, Lisa e Doja Cat, e quebrou o recorde de mais premiações no Brit Awards de 2024: de sete indicações, ela levou seis estatuetas para casa.

A relação de Raye com a música começou ainda na infância enquanto cantava na igreja, segundo a Billboard. O primeiro EP, lançado no SoundCloud em 2014, foi “Welcome To The Winter. Anos depois, em 2021, ela se separou da gravadora e começou a trabalhar de forma independente. Após dois anos veio o primeiro álbum de estúdio, o “My 21st Century Blues”.

Confira a música “Where is My Husband!”, de Raye

A música “Where is My Husband!” se tornou viral em uma trend sobre relacionamentos. Ao longo da letra, a canção fala sobre a expectativa de um relacionamento e questiona o motivo de estar demorando para acontecer. O trecho que bombou nas redes é cheio de perguntas sobre o anel de compromisso e o desejo de exibi-lo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Raye

quem é Raye

cantora Raye

cantora

artista

Música
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

CULTURA

Festival Cine Ceará recebe Alejandro Bazzano, diretor de La Casa de Papel, como jurado da mostra

Cineasta falou sobre sua experiência no festival e o impacto da série espanhola no mercado audiovisual mundial

27.09.25 9h00

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

susto

Após desmaiar no palco, Lola Young atualiza estado de saúde: 'Estou bem agora'

O episódio acontece dias depois da cantora ter cancelado uma apresentação em New Jersey, alegando questões de saúde mental

28.09.25 14h13

disputa familiar

Caso Amanda Wanessa: veja a cronologia e entenda a disputa em torno da cantora gospel

Curatela de Amanda Wanessa foi transferida pela Justiça de seu marido, Dobson dos Santos, para sua irmã, Danyele Mendes

28.09.25 11h33

CULTURA

Dona Onete ganha documentário que revela sua vida e celebra a força da Amazônia

Filme dirigido por Mini Kerti mostra a trajetória da artista, suas memórias e o carimbó chamegado que conquistou o Brasil e o mundo

28.09.25 9h00

REFERÊNCIA

Paulo Martins: chef dos sabores da Amazônia para o mundo

Contribuição dele na pesquisa, divulgação e inovação no uso dos ingredientes regionais é fundamental para a valorização da gastronomia amazônica além das fronteiras do Brasil

28.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda