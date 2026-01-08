Capa Jornal Amazônia
Canção ‘Ao Pôr do Sol’ ganha nova versão em bossa nova com Carlos Guthyerrez

Clássico lançado em 1979 por Ted Max estreia releitura e videoclipe nesta sexta (9) na TV Liberal, no programa Sons do Pará, com imagens de Belém

Gustavo Vilhena*
fonte

A decisão de revisitar “Ao Pôr do Sol” surgiu durante uma pesquisa feita por Carlos Guthyerrez, ao tentar identificar se já existia alguma gravação da música nesse gênero musical. (Thiago Castro)

Lançada em 1979 na voz do cantor paraense Ted Max, a canção “Ao Pôr do Sol”, composta por Firmo Cardoso e Dino Souza, ganhou uma nova releitura com a voz e a atuação do cantor Carlos Guthyerrez. A nova versão, acompanhada de um videoclipe inédito, estreia nesta sexta-feira (9), durante a programação da TV Liberal.

Quase cinco décadas após o lançamento original, a música ganha novos contornos sem perder sua essência. A releitura aposta no estilo bossa nova, respeitando a concepção inicial dos compositores e marcando um novo momento para a canção, que atravessou gerações ao longo de seus 47 anos de história.

A decisão de revisitar “Ao Pôr do Sol” surgiu durante uma pesquisa feita por Carlos Guthyerrez, ao tentar identificar se já existia alguma gravação da música nesse gênero musical.

Pesquisa motivou releitura em bossa nova

Em entrevista ao Grupo Liberal, o cantor explicou como a ideia começou a tomar forma. Segundo ele, um post do compositor Firmo Cardoso nas redes sociais despertou a curiosidade para uma nova abordagem da canção.

“A ideia surgiu por conta de um post feito pelo Firmo Cardoso nas redes sociais dele, falando sobre o tempo que a música tinha na época (acho que em 2023) e que ela havia sido gravada em vários idiomas. A partir dali, o bichinho da criatividade me cutucou”, contou o artista.

Ao não encontrar registros da música em bossa nova, Carlos decidiu seguir adiante com a proposta, alinhando a releitura às diretrizes pensadas pelos próprios compositores.

Produção musical traz elementos eletrônicos ao gênero

A nova versão contou com a produção de Pedrinho Callado, apontado por Carlos como peça fundamental no resultado final. Para o cantor, a sensibilidade do produtor ajudou a dar identidade à releitura.

“Fiquei muito feliz com o resultado, ainda mais depois de ter procurado uma versão feita assim e não ter encontrado. Ouvi algumas versões lindas, mas não lembro de nenhuma ser bossa nova”, afirmou.

Segundo Guthyerrez, a produção incorporou elementos eletrônicos tradicionalmente associados à bossa nova nas últimas décadas, como o drum boss, o que contribuiu para atualizar o arranjo sem descaracterizar a música.

“No caso de ‘Ao Pôr do Sol’, ele colocou elementos eletrônicos já tradicionalmente usados na bossa nova nos últimos 30 anos, como o drum boss. Ficou show e acabou deixando a música ainda mais marcante”, disse.

Mesmo com as novas nuances, a canção preserva seu caráter clássico e mantém a proposta de transportar o ouvinte para a mesma atmosfera nostálgica que marcou a versão original, lançada há mais de 45 anos.

Videoclipe destaca paisagens e símbolos de Belém

Além da nova sonoridade, o projeto inclui um videoclipe que percorre diferentes pontos de Belém, reforçando a ligação da música com a capital paraense. A produção reúne cenários que evocam romantismo e fazem parte do cotidiano da cidade, que completará 410 anos na próxima segunda-feira (12).

Carlos lembra que “Ao Pôr do Sol” já foi escolhida, por meio de uma enquete, como a música que melhor representa Belém do Pará. Por isso, o clipe valoriza símbolos marcantes da cidade.

“Temos muitos símbolos fortes da nossa cidade, como o Forte do Castelo, o Mercado de Ferro Azul, um pouco da feira do Ver-o-Peso, nosso pôr do sol nublado, a baía do Guajará, os barcos cruzando a linha do horizonte”, detalhou.

O vídeo se encerra com imagens noturnas da capital, reforçando o clima poético da canção. “E, para finalizar, uma noite linda e enluarada!”, concluiu o cantor.

