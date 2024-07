Câmera flagra últimos momentos de Thommy Schiavo

Nesta terça-feira (23/7), imagens de uma câmera de segurança mostrando o momento da queda de Thommy Schiavo viralizaram na internet. O ator, conhecido por interpretar o personagem Zoinho no remake de Pantanal, exibido pela TV Globo, faleceu no último sábado (20/7) após cair de uma altura de 4 metros.

O vídeo foi obtido e divulgado pelo MT Play. Antes do acidente, é possível ver Schiavo numa sacada. Em seguida, ele se deita no chão, se levanta com dificuldade e sai cambaleando por um corredor. O artista parece tentar abrir uma porta, sem sucesso. Thommy retorna para a sacada, se desequilibra e cai.

De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso, testemunhas afirmaram que, antes do incidente, o famoso estava ingerindo bebidas alcoólicas numa loja de conveniência próxima ao local onde ele faleceu.

“A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada, na manhã deste sábado, para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia”, informou a polícia na ocasião.

Em seguida, os agentes deram mais detalhes da tragédia: “Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que a vítima aparece sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda”.

Na nota, a DHPP afirmou que foi realizada perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá para ser examinado. Testemunhas relataram aos agentes que, momentos antes do acidente, estavam bebendo com Thommy Schiavo em uma loja de conveniência próxima à residência do ator.