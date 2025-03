Caio Castro revela motivo porque decidiu sair da TV Globo; veja

O ator brasileiro Caio Castro informou na última quinta-feira, 6 de março, ao podcast Ticaracaticast, apresentado pelos humoristas Bola e Carioca, que decidiu se ausentar das novelas da Rede Globo. A razão dessa despedida se deve ao fato de que Caio afirma “estar cansado de fazer coisas que não gostaria de fazer” e que agora pretende se dedicar à carreira de piloto profissional em alta performance.

Caio Castro está há alguns anos longe da TV e ficou conhecido pelos seus personagens em diversas novelas da Rede Globo, como: o Edgar Sampaio em Ti Ti Ti (2010), o José Antenor em “Fina Estampa” (2011), o médico Michel Gusmão em “Amor à Vida” (2013), o Grego em “I Love Paraisópolis” (2015), o Rock em “A Dona do Pedaço” (2019) e Dom Pedro I em “Nos Tempos do Imperador” (2021).

Embora não queira mais atuar em novelas, o ator se mostrou muito agradecido pela oportunidade que recebeu da emissora de televisão. “Abriram portas para mim, investiram, fizeram acontecer. Sou grato, tenho respeito pelos caras”, pontuou.

Atualmente, Caio compete profissionalmente em provas de automobilismo da Fórmula V e da Porsche Cup Brasil. “Eu fiz uma opção de me dedicar para as pistas, eu me dedico às pistas. Não consigo fazer as duas [profissões] com alta performance”, explicou Caio em entrevista para o podcast Ticaracaticast.

