Caio Castro sofre forte acidente na Copa Truck, neste sábado (14)

O ator Caio Castro sofreu um forte acidente neste sábado (14) durante uma sessão de treinos em uma etapa da Copa Truck.

Caio Castro, que faz parte da equipe ASG Motorsport, perdeu o controle do Mercedes-Benz #22 que conduzia e colidiu contra um muro de proteção do Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão-RS. Caio Castro escapou ileso do acidente.

Após o acidente, Caio Castro celebrou nas redes sociais, o fato de ainda ter assegurado um lugar no pódio, apesar do da colisão. "Houve um choque? Sim. Mas buscamos o pódio", afirmou o ator que conquistou a terceira posição na Etapa 7.

O ator ainda acrescentou: "Com emoção é mais prazeroso." “Com emoção é mais gostoso”. Caio também parabenizou a sua equipe. “Progresso… Parabéns para minha equipe que em poucas horas colocou o caminhão de pé, com banho de champanhe! P3 com emoção. Parabéns equipe, parabéns mesmo”, publicou.