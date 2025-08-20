Capa Jornal Amazônia
Confira exigências para festa de aniversário de Bruna Marquezine em Ilha Fiscal

O evento reuniu aproximadamente 200 convidados

Estadão Conteúdo

Bruna Marquezine divulgou nesta terça-feira, 19, imagens da festa em comemoração aos seus 30 anos, realizada no dia 15 de agosto na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O evento reuniu aproximadamente 200 convidados em um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, com vista para a Baía de Guanabara.

A realização da festa, no local, foi possível mediante uma doação ao Projeto Acessibilidade ao Visitante da Ilha Fiscal, iniciativa da Marinha voltada à adaptação do espaço para pessoas com deficiência. A exigência faz parte das regras de uso do local, que não permite aluguéis comerciais ou eventos privados com fins lucrativos.

Além das normas impostas pela Marinha, Bruna estabeleceu orientações próprias para os convidados, entre elas, a proibição do uso de celulares e o registro de imagens ou vídeos durante a celebração. A medida visava manter a privacidade e o controle sobre os conteúdos divulgados.

As fotos publicadas por ela mostram momentos selecionados pela atriz, incluindo registros com amigos e familiares. As apresentações musicais ficaram por conta de Zeca Pagodinho, Thiaguinho e DJ Kaique.

Entre os presentes, estavam nomes conhecidos do entretenimento como Angélica, Luciano Huck, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Selton Mello, Anitta, Carolina Dieckmann, Tatá Werneck, Xuxa, Sasha Meneghel, João Guilherme, Danilo Mesquita, João Silva e Juliette. Eles compartilharam detalhes de seus looks em suas redes sociais.

