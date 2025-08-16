Capa Jornal Amazônia
Festa de Bruna Marquezine movimenta a ilha Fiscal e atrai elenco de famosos

Estadão Conteúdo

A comemoração dos 30 anos de Bruna Marquezine reuniu, na noite de ontem, 15, uma verdadeira constelação de famosos. A festa, realizada na exclusiva Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, contou com cerca de 200 convidados e teve como destaque não apenas a decoração do evento, mas também os looks escolhidos pelas celebridades.

Entre os presentes, estavam grandes nomes da televisão e da música, como o casal Angélica e Luciano Huck, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além de Anitta, Carolina Dieckmmann e Juliiete, reforçando a lista de amigos famosos da atriz.

A celebração, que ocorreu cerca de dez dias após o aniversário oficial da atriz, contou com regras rígidas impostas por Bruna: os convidados estavam proibidos de usar celulares e não puderam registrar fotos ou vídeos do evento. A intenção era manter a privacidade e garantir uma noite reservada apenas para amigos íntimos e familiares.

A localização da festa também exigiu uma doação da atriz ao Projeto Acessibilidade ao Visitante da Ilha Fiscal, iniciativa da Marinha que visa melhorar o acesso de pessoas com deficiência ao local. Por se tratar de um patrimônio histórico, a Ilha Fiscal não está disponível para aluguel privado, e eventos no local precisam ter caráter beneficente.

