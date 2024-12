Bruna Lorrane sobre affair com jogador de futebol: “Perdi um dos homens que mais amei na vida”

O videocast Chá de Canela encerra a terceira temporada com o episódio especial de ano novo "Polêmica dá lucro?" e a convidada para debater o tema é a comunicadora Bruna Lorrane, conhecida por soltar as notícias mais bombásticas e cheias de humor. Mas além do trabalho que executa no mundo virtual, Bruna também falou da sua vida pessoal e de como vive fora das telas.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (31), ao meio-dia, pelas plataformas do Grupo Liberal: LibPlay e YouTube. E pelas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer e outros. Quem não acompanhou todos os episódios vai poder maratonar nas férias.

Bruna é comunicadora e advogada. Ela conta que mesmo diante de tantas polêmicas envolvidas nunca perdeu um processo. Até o momento ela está ilesa nas ações e confirma que polêmica dá lucro. “Quando as pessoas me processam, elas alegam prejuízos e uma das questões analisadas é a visibilidade que elas ganham e começam a se beneficiar com isso. Antes da polêmica elas tinham um número de seguidores e depois esse número multiplica”, pontua Lorrane.

Mas para além das telas, existe a vida real da comunicadora, “Existe a Bruna pessoa física e a Bruna pessoa jurídica. E elas são diferentes”, destaca a entrevistada da semana. Lorrane aproveitou o momento de conversa para falar de bastidores sobre algumas das polêmicas já publicadas em seu perfil sobre o seu amor por um jogador de futebol, o qual viveu um romance. "Eu perdi um dos homens que eu mais me apaixonei nessa vida, que foi um tal de jogador de futebol”, conta.

Bruna também falou do seu momento de transição, da importância do apoio que sempre teve da família, de seu trabalho como marketeira política e também de um momento difícil que enfrentou na vida. “Eu quase morri. Eu fiz um procedimento estético e peguei uma bactéria”, acrescenta Lorrane.

Quem quiser acompanhar o episódio, ele será liberado nesta terça (31). Lembrando que o Chá de Canela está encerrando a temporada.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual. Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e YouTube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes