'Está tudo bem com a Fernanda', diz a ex-BBB Pitel sobre ex-companheira de confinamento

A semana do Natal chega com um episódio especial no videocast Chá de Canela. A ex-BBB Giovana Pitel é a convidada da semana que fala sobre o tema "Como é estrear Belém"?. Ela vivenciou as paisagens, as festas e a comida paraense. Mas também falou sobre as amizades do BBB 24 e sobre o novo programa que vai estrear. Além da experiência em Belém, Pitel respondeu sobre uma possível discórdia com Fernanda, com quem Pitel fez amizade no BBB 24. "Existem aproximações e distanciamentos. Está tudo bem com Rodriguinho, com a Fê também. Acho que é a vida acontecendo", declara Pitel, que não assumiu qualquer tipo de discórdia.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (17), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: LibPlay e YouTube. E pelas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer e outros. O Chá de Canela, na próxima semana, está chegando ao final da terceira temporada. Quem não acompanhou todos os episódios vai poder maratonar nas férias.

Pitel esteve em Belém para vivenciar o festival Psica e na carona acabou mergulhando nas belezas e culinária da capital paraense. Durante o bate-papo no Chá de Canela ela falou que degustou da cachaça de jambu. "Tremeu até a minha barriga", disse.

Ela também comeu vatapá e elegeu como seu prato preferido. Curtiu a noite no Apoena e encontrou com Alane. "Estou adorando Belém, consegui vivenciar algumas coisas. Está sendo maravilhoso e espero voltar outras vezes", pontua Pitel.

Sobre as novidades para 2025, Pitel vai participar do elenco do BBB 25 com um podcast semanal. "Eu vou ser uma das apresentadoras do videocast. Vou apresentar duas vezes na semana, onde vamos falar sobre o BBB junto com os convidados", adianta Pitel. Quem quiser acompanhar o episódio completo, será liberado nesta terça (24).

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual. Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e YouTube. Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes