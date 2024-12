“A casa é um lugar de privilégio. A maioria das pessoas não tem um lar”, pontua Trisha Guimarães

Essa semana o videocast Chá de Canela traz como tema "Existe lugar melhor que nosso lar?" e a convidada é a jornalista Trisha Guimarães, que também é dona do perfil @acasacomoelae. Trisha fala de como fez essa migração do jornalismo para a criação de conteúdos na internet, falou da casa como um lugar de privilégio e entre outros assuntos relacionados com essa nova fase.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (10), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

O bate-papo começou com a jornalista explicando que a casa é, ou pelo menos deveria ser, um local de refúgio ou bem-estar, mas tem consciência também de que acaba sendo um local de privilégio, pois a realidade de muitas pessoas é de que a casa acaba sendo um local para dormir.

"Nós sabemos que a casa deveria ser um lar, um local de refúgio, mas não temos como colocar essa realidade como única, pois essa realidade é um privilégio. Para muitas pessoas a casa acaba sendo um local para dormir", pontua Trisha.

Foi falando de casa, de inovações e curiosidades sobre casa que a jornalista acabou fazendo uma transição de profissão, pois depois de passar uma temporada como repórter de TV, ela resolveu começar do zero nessa outra atividade.

"Isso aconteceu de forma despretensiosa, eu comecei a falar das coisas da minha casa. Depois percebi que as pessoas se interessavam pelo assunto e comecei a me interessar mais por me profissionalizar. Algumas pessoas me ajudaram nessa caminhada", destaca.

Hoje, Trisha, está com o perfil @acasacomoelae e também vem trabalhando com projetos paralelos como o "Ciriando" e entre outros trabalhos. Para saber mais da trajetória da jornalista é só acompanhar o episódio completo, que vai ser liberado nesta terça (10).

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes