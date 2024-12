'Ela está bloqueada no meu celular', diz Amanda do Hot sobre polêmica com Manu Bahtidão 

Recentemente a paraense Amanda do Hot viralizou na internet com uma dança bem particular em ritmo de brega. O gingado da influenciadora contagiou milhares de pessoas e acabou virando meme. E para saber mais sobre esse acontecimento, mas também sobre a vida da Amandinha, o Chá de Canela produziu o episódio da semana que tem o tema “Do hot ao pão”. O episódio fica disponível nesta terça-feira (17), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: LibPlay e YouTube. E pelas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer e outros.

A Amanda é uma influenciadora do bairro do Jurunas, que ganhou a internet com o bordão “A salsicha pula para fora do pão”. Essa frase ela costumava falar durante suas vendas de hot-dog, onde costuma brincar com seus clientes. Ela ficou bastante conhecida e sua fama começou com o apoio de amigas como a Leona Vingativa e Lupita Maravilha, que também são influenciadoras. Amanda conta que antes da venda, ela trabalhava em pontos de prostituição, mas reforça que sempre teve o sonho de mudar o ramo de trabalho, pois já passou por diversas situações de riscos. “Essa vida chegou ao limite quando sofri um atentado. Um cara parou no carro e tentou me matar”, conta.

Depois dessa situação, ela diz que resolveu mudar de ramo e recebeu o apoio das amigas para iniciar a venda. Mas em meio a tudo isso, Amanda conta que teve uma recaída no uso de entorpecentes e acabou não tendo condições de dar continuidade com as vendas. “Quando eu melhorei, eu resolvi pedir ajuda para a Manu (Bahtidão). Entrei em contato com ela para pedir um carrinho. Na verdade, várias pessoas me ajudaram, mas só faltou a parte dela. Eu mandei mensagem para essa mulher, pois eu não tinha um ovo”, conta Amanda sobre polêmica com Manu Bahtidão.

A influenciadora falou desse momento de frustração e também sobre outros episódios de sua vida. Quem quiser acompanhar, o episódio completo está liberado nesta terça (17), ao meio-dia.

