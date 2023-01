Brindes do Grupo Liberal recebem assinatura de Guido Elias

Os novos brindes do setor comercial do Grupo Liberal são assinados pelo artista visual Guido Elias, que vem se especializando na produção de cadernos feitos de modo totalmente artesanal. Ele fez a entrega, na tarde de quarta-feira (4), da primeira tiragem dos cadernos, que foram feitos com imagens de edições históricas de O Liberal.

O artista disse que ficou feliz de ser convidado para mais este trabalho, pois ele destaca que a cada produção é um processo diferenciado. "Eu e a Rose já temos uma parceria e ela gostou do meu trabalho e me chamou para fazer a confecção destes brindes. Espero que as pessoas gostem e aproveitem", pontua o artista.

Guido atua com a produção de cadernos desde 2018 e tudo surgiu de forma despretensiosa. Ele ainda estava na faculdade de Artes Visuais quando precisou produzir um caderno. "De início eu não consegui e aquilo ficou na minha cabeça. A minha mãe me disse que ela mesma é quem fazia os cadernos dela e aí pedi para ela me ajudar e começamos a fazer", acrescenta o jovem.

O caderno é feito totalmente de forma manual, com costura e capas autorais. Nesse primeiro momento, Guido fazia para consumo próprio, mas uma de suas professoras viu o trabalho do jovem e fez uma encomenda. A partir disso, outras pessoas também solicitaram e, de repente, os pedidos foram aumentando.

"Tem um dois anos que isso passou de hobby para uma profissão, pois eu trabalho com grandes entregas e tudo é feito no ateliê, onde realizo a montagem, a criação das capas, o corte e a costura", detalha o artista.

Há alguns meses, a artista plástica Rose Maiorana se interessou pelo trabalho de Guido e resolveu fazer uma parceria com o jovem, pois ela tinha alguns papéis guardados em sua residência e queria dar uma finalidade.

"Quando vi o trabalho do Guido eu disse que queria juntar a minha arte com a dele, pois como eu tinha esses papéis eu pedi que ele fizesse o caderno e eu pintaria as capas. E foi o que aconteceu. Gostei muito de colocar a minha pintura nesse objeto. Foi algo que ficou bonito e diferente", diz Rose Maiorana.

Para os dois artistas, em um momento em que as pessoas só usam as plataformas digitais, usar caderno é um ato de cuidado e resistência. E que pode ser um presente criativo para quem se ama.