Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, é diagnosticado com demência

O baixista Brian Wilson, cofundador da banda de rock norte-americana The Beach Boys, foi diagnosticado com demência. O diagnóstico foi informado por meio das redes sociais do artista, nesta terça-feira (20), um mês após a morte da esposa, Melinda Ledbetter.

“Após uma cuidadosa consideração e consulta entre Brian, seus sete filhos, Gloria Ramos e os médicos de Brian, estamos confirmando que os representantes de longa data da família Wilson, LeeAnn Hard e Jean Sievers servirão como co-conservadores da pessoa de Brian”, diz a nota.

O texto ainda diz que não haverá mudanças no agregado familiar onde Brian e seus filhos vivem. “Brian poderá desfrutar de toda a sua família e amigos e continuar a trabalhar nos projetos atuais, bem como participar de quaisquer atividades que escolher”, finaliza.

Segundo a revista americana "People", no processo judicial, a equipe de Wilson observou que ele é incapaz de atender adequadamente às suas necessidades pessoais de saúde física, alimentação, roupas ou abrigo.

Sobre a banda The Beach Boys

A banda The Beach Boys, da Califórnia, foi um dos maiores sucessos norte-americanos na década de 60. Além de Brian, o grupo era composto por seus dois irmãos Dennis e Carl Wilson, seu primo Mike Love e amigo próximo, Al Jardine.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)