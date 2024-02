Sesc Ver-o-Peso abre inscrições para oficinas voltadas à música e produção cinematográfica

Para incentivar os fãs de carimbó e da produção de documentários, o Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso preparou duas oficinas que seguem com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (26). A primeira oficina, “Cinema Documentário para Iniciantes", vai de 26 de fevereiro até 1º de março. Já a segunda, “Curimbó - A Música Sagrada da Floresta", sobre a história da dança paraense, será realizada entre os dias 27 de fevereiro a 1º de março.

Os interessados devem ir até o espaço, localizado na rua Boulevard Castilhos França, 522, para realizar a inscrição. Ambos os cursos serão realizados no local. As oficinas são gratuitas para trabalhadores do comércio e dependentes e totalizam 42 vagas, sendo 12 para "Cinema Documentário para Iniciantes" e o restante à “Curimbó - A Música Sagrada da Floresta". Para empresários, o valor da taxa é de R$ 15 para empresários e conveniados, e R$ 23 para o público geral.

Sobre a oficina "Cinema Documentário para Iniciantes"

A oficina "Cinema Documentário para Iniciantes" será conduzida pela diretora de fotografia, roteirista e artista visual Fernanda Brito Gaia. O intuito é abordar e praticar o desenvolvimento criativo para a produção de filmes e documentários. O curso ministrado oferecerá aos participantes a chance de explorar o mundo do cinema documental por meio do estudo de produções, aprendendo a criar uma ideia do que é o audiovisual. Com início às 20 horas, a oficina é voltada para iniciantes no meio, que tenham a partir de 16 anos, e também para pessoas que ainda não tiveram contato com o cinema, sendo uma forma de introduzi-la ao processo de direção cinematográfica.

Sobre a oficina “Curimbó - A Música Sagrada da Floresta"

Para os interessados na história do carimbó, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, o músico e compositor André Nascimento ministra o curso “Curimbó - A Música Sagrada da Floresta". Com carga horária de 15 horas de atividade, a oficina explora a história étnica e ancestral da dança na região amazônica, além de mostrar a importância do carimbó na região norte. O workshop é voltado para pessoas a partir de 18 anos, com início às 16 horas e finaliza às 19h.

Serviço:

- Oficinas Cinema Documentário para Iniciantes e Curimbó – A Música Sagrada da Floresta

- Inscrições: até 26 de fevereiro

- Valores: R$ 15,00 para empresários e conveniados, R$ 23,00 para o público em geral, e gratuito para trabalhadores do comércio e dependentes

- Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, na Boulevard Castilhos França, 522

- Mais informações: (91) 3084-0474 / 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso), (91) 4005-9501 (Fale com o Sesc) e (91) 4005-9587 (Gerência de Comunicação do Sesc no Pará).

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)