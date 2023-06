Brad Pitt diz que ainda é apaixonado por ex-namorada, saiba quem é a atriz

O ator Brad Pitt declarou em entrevista à revista Vanity Fair que ainda é apaixonado por uma de suas ex-namoradas. Para quem imaginou que seria Angelina Jolie, com quem foi casado até 2016 ou Jennifer Aniston, sua ex-esposa com quem foi casado até 2005, errou. O galã admitiu que a atriz é Juliette Lewis, com quem namorou durante três anos, na década de 1990. Os dois se conheceram na gravação de um filme. Apesar da declaração, atualmente Brad estaria em um relacionamento com Inés de Ramón.

“Eu ainda amo essa mulher. Há um verdadeiro gênio ali. Eu me diverti muito com ela. Foi um dos melhores relacionamentos em que já estive. O problema é que crescemos com essa visão de que o amor conquista tudo, e isso não é verdade, não é?”, disse Brad Pitt durante a entrevista à revista.

Em outro momento, Juliette Lewis disse em uma entrevista ao The Guardian que o romance é algo do passado e que “Espero que encontre felicidade, porque eu o amei genuinamente. Ele é um cara muito legal”, pontuou.

Confira o instagram da atriz.

VEJA MAIS