Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bon Jovi pode voltar ao Brasil em 2027, diz guitarrista

Fala do guitarrista levanta possibilidade de shows no país após início de agenda internacional

Hannah Franco
fonte

Bon Jovi no Brasil? Declaração de Phil X aumenta expectativa (INstgaram/@bonjovi)

Uma declaração do guitarrista da banda Bon Jovi movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (16) e reacendeu a expectativa dos fãs brasileiros. Em um vídeo que circula há alguns dias, Phil X, integrante do grupo, afirmou que a banda deve voltar ao país em 2027, o que gerou grande repercussão entre admiradores.

No registro, o músico, cujo nome é Theofilos Xenidis, menciona a relação com o público brasileiro e sinaliza o possível retorno. “Sinto muita falta do Brasil... Estaremos no Brasil em 2027, arrasando!”, disse. A fala foi suficiente para colocar os fãs em alerta e alimentar especulações sobre uma nova turnê no país.

VEJA MAIS

image 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo homenageia Guns N’ Roses com mosaico
Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco

image Vai ao show do Guns N' Roses? Veja onde comprar camisetas da banda em Belém
Lojas e estamparias da capital paraense já vendem peças inspiradas na banda para o show no Mangueirão

Ainda não há confirmação oficial sobre o formato da apresentação no Brasil. Entre as possibilidades, estão a participação como atração principal em festivais ou uma série de shows próprios, como parte de uma nova turnê da banda.

O Bon Jovi mantém uma base consolidada de fãs no Brasil, com histórico de apresentações com ingressos esgotados e grande público. A possível volta em 2027 reforça a expectativa por mais uma passagem marcante pelo país, com chances de incluir diferentes capitais na agenda.

Antes disso, a banda já tem compromissos confirmados fora do Brasil. O retorno aos palcos está previsto para começar em julho de 2026, com apresentações em cidades como Nova Iorque, Dublin, Edimburgo e Londres.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bon jovi
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Novo disco de Madonna tem capa assinada por fotógrafo paraense

Natural de Icoaraci, Rafael Pavarotti já trabalhou com artistas como Beyoncé, Rihanna e Harry Styles

16.04.26 17h40

CULTURA

Produções da Amazônia chegam à Colômbia antes da abertura do festival em Belém

Iniciativa promove intercâmbio entre cinematografias da Amazônia e da América Latina

16.04.26 16h57

LEGADO

Legado de Padre Bruno Sechi é celebrado em espetáculo no Teatro Waldemar Henrique

O espetáculo documentário cênico “Bruno – Solidariedade, Paz e Luz na República de Emaús” narra a trajetória do Padre Bruno Sechi, desde sua infância na Itália até sua histórica atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Pará

16.04.26 12h31

SAÚDE

Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

Narrador iniciou nesta quinta-feira (16) o tratamento contra uma neoplasia cervical identificada recentemente e compartilhou o primeiro dia de internação em São Paulo

16.04.26 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIVER

Ex-marido de Isabel Veloso assume relação quatro meses após morte de influenciadora

"Seguir em frente não é traição", afirma Lucas Borbas ao revelar novo relacionamento após perda da mãe do seu filho

16.04.26 9h15

SAÚDE

Luis Roberto inicia tratamento contra câncer e desabafa: 'A Copa agora é estar vivo'

Narrador iniciou nesta quinta-feira (16) o tratamento contra uma neoplasia cervical identificada recentemente e compartilhou o primeiro dia de internação em São Paulo

16.04.26 9h28

polêmica

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas de internautas após assumir novo romance

A publicação gerou uma onda de reações mistas entre os seguidores de Lucas

16.04.26 9h28

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/04)?

O filme “A Menina que Acredita em Milagres" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

16.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda