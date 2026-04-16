Bon Jovi pode voltar ao Brasil em 2027, diz guitarrista

Uma declaração do guitarrista da banda Bon Jovi movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (16) e reacendeu a expectativa dos fãs brasileiros. Em um vídeo que circula há alguns dias, Phil X, integrante do grupo, afirmou que a banda deve voltar ao país em 2027, o que gerou grande repercussão entre admiradores.

No registro, o músico, cujo nome é Theofilos Xenidis, menciona a relação com o público brasileiro e sinaliza o possível retorno. “Sinto muita falta do Brasil... Estaremos no Brasil em 2027, arrasando!”, disse. A fala foi suficiente para colocar os fãs em alerta e alimentar especulações sobre uma nova turnê no país.

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Ainda não há confirmação oficial sobre o formato da apresentação no Brasil. Entre as possibilidades, estão a participação como atração principal em festivais ou uma série de shows próprios, como parte de uma nova turnê da banda.

O Bon Jovi mantém uma base consolidada de fãs no Brasil, com histórico de apresentações com ingressos esgotados e grande público. A possível volta em 2027 reforça a expectativa por mais uma passagem marcante pelo país, com chances de incluir diferentes capitais na agenda.

Antes disso, a banda já tem compromissos confirmados fora do Brasil. O retorno aos palcos está previsto para começar em julho de 2026, com apresentações em cidades como Nova Iorque, Dublin, Edimburgo e Londres.