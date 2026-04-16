Bon Jovi pode voltar ao Brasil em 2027, diz guitarrista
Fala do guitarrista levanta possibilidade de shows no país após início de agenda internacional
Uma declaração do guitarrista da banda Bon Jovi movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (16) e reacendeu a expectativa dos fãs brasileiros. Em um vídeo que circula há alguns dias, Phil X, integrante do grupo, afirmou que a banda deve voltar ao país em 2027, o que gerou grande repercussão entre admiradores.
No registro, o músico, cujo nome é Theofilos Xenidis, menciona a relação com o público brasileiro e sinaliza o possível retorno. “Sinto muita falta do Brasil... Estaremos no Brasil em 2027, arrasando!”, disse. A fala foi suficiente para colocar os fãs em alerta e alimentar especulações sobre uma nova turnê no país.
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Ainda não há confirmação oficial sobre o formato da apresentação no Brasil. Entre as possibilidades, estão a participação como atração principal em festivais ou uma série de shows próprios, como parte de uma nova turnê da banda.
O Bon Jovi mantém uma base consolidada de fãs no Brasil, com histórico de apresentações com ingressos esgotados e grande público. A possível volta em 2027 reforça a expectativa por mais uma passagem marcante pelo país, com chances de incluir diferentes capitais na agenda.
Antes disso, a banda já tem compromissos confirmados fora do Brasil. O retorno aos palcos está previsto para começar em julho de 2026, com apresentações em cidades como Nova Iorque, Dublin, Edimburgo e Londres.
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