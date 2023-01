Bole-Bole puxa primeiro arrastão de Carnaval neste domingo (08)

A escola de samba Associação Carnavalesca Bole-Bole puxa o primeiro arrastão pelas ruas do bairro do Guamá neste domingo (08). O primeiro dos cinco arrastões programados pela escola para animar os brincantes e moradores do bairro pretende fazer o samba-enredo de 2023 em homenagem ao compositor e cantor popular Ronaldo Silva estar na boca do povo. Com o retorno do desfile das escolas no Carnaval neste ano, após a pandemia de covid-19, a vice-campeã de 2020 quer levar a animação do Guamá para conquistar a Aldeia Cabana no dia 12 de fevereiro. O arrastão se concentra neste domingo (08), na sede da escola, localizada na passagem Pedreirinha, nº 143, no bairro do Guamá.

No barracão os preparativos com a produção de fantasias e dos carros-alegóricos estão a todo vapor. Grupos trabalham desde a manhã na produção das fantasias até de noite. O diretor de harmonia e membro da diretoria executiva Kleber Oliveira adianta que 500 brincantes da escola de diversas alas irão para as ruas do Guamá e arrastarão uma multidão. “No mínimo teremos 500 pessoas da escola. Serão 125 integrantes da bateria, mais de 40 a 45 baianas, dois casais de mestre-sala e porta-bandeira, as mulatas, e a harmonia. Às vezes, a gente passa um pouco dessa quantidade. Todos os quesitos vão para rua. Tem arrastões que passam de duas mil pessoas. Sempre dá mais, porque a gente sai com a escola e essa quantidade de pessoas se multiplica muito ao irmos andando pelas ruas. As pessoas esperam o arrastão para virem participar”, revela.

Neste ano o Bole-Bole leva para a avenida do samba o enredo “Ronaldo Silva - - Universo Cantador na Folia do Carnaval”, em homenagem ao artista popular que é um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, grupo que reúne milhares de pessoas nos meses de junho e outubro. Kleber explica que a história e a relação de Ronaldo Silva com a cultura popular, os santos populares, os cordões de boi-bumbá, pássaros e outras tradições serão apresentadas na avenida. Muitos integrantes do Arraial do Pavulagem também devem participar desta homenagem.

“A escola vai levar o samba com o Ronaldo Silva com muita gente da comitiva e do Batalhão da Estrela, da ala do carimbó, os pernaltas, são pessoas que vem do Pavulagem. A gente consegue agregar um leque cultural muito grande, não só do Arraial do Pavulagem, mas das pessoas do próprio bairro, dos bois-bumbás, dos pássaros, do candomblé, quadrilhas, assim como temos do teatro e da dança de pessoas formadas e técnicos que chegam juntos para compor esses grupos”, adianta Kleber.

O membro da diretoria executiva do Bole-Bole Állan Pombo ressalta que os arrastões são uma tradição para a comunidade guamaense conhecer e se apropriar do enredo a cada ano. “Domingo a escola vai às ruas para um ensaio da bateria e dos quesitos que é chamado de arrastão. Esse arrastão serve para mostrar para comunidade guamaense o nosso samba e sua letra. Vamos movimentar o bairro, já é uma tradição o arrastão do Bole-Bole. Além de ser um momento de alegria, é um momento que a escola mostra para o bairro como é o processo de organização e ensaio feito com muito cuidado e carinho”, destaca o diretor.

Serviço – 1º Arrastão do Bole-Bole

Domingo, dia 08

A partir das 15h

Concentração: sede da escola na passagem Pedreirinha, nº 143, no bairro do Guamá.

Confira a ordem dos desfiles 2023

Escolas de Samba do 1º Grupo de Belém

Sábado - 11/02

Acadêmicos de Samba da Pedreira

Embaixada de Samba do Império Pedreirense

Rancho Não Posso me Amofiná

Piratas da Batucada

Deixa Falar

Domingo - 12/02

Os Colibris

Associação Carnavalesca Xodó da Nega

Associação Carnavalesca Bole - Bole

Escola de Samba da Matinha

Império de Samba Quem São Eles