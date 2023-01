Pré-Carnaval no Interior do Estado vai começar

O pré-Carnaval pelo Estado já começa neste fim de semana. No próximo domingo, 8, divas e artistas paraenses, como Viviane Batidão e Leona Vingativa, abrem a folia nas cidades carnavalescas mais movimentadas do Estado. A cantora e compositora paulista Melody também estará em território paraense com seu show.

Em Cametá, nordeste paraense, Viviane Batidão inicia a temporada de pré-Carnaval. A cidade recebe centenas de foliões que buscam por diversão, lazer e música para dançar. “O nosso primeiro show já é domingo. Será um Carnaval aberto ao público na cidade que tem um dos maiores Carnavais do Norte do país. Estou muito ansiosa, porque eu amo Carnaval. Fico sempre esperando por essa época com muito entusiasmo”, afirma a artista.

A cantora adianta que fará festas de pré-Carnaval também em outros municípios do Pará, como Barcarena e Marituba. “A semana do Carnaval será bem intensa, só que ainda estamos organizando para soltar a divulgação das cidades que iremos nos apresentar. A galera tem que ficar ligada nas minhas redes sociais, como na página @vivianebatidaoficial”, divulga.

VEJA MAIS

Viviane Batidão estará na Concha Acústica cametaense como atração da programação “Domingueira do Povo”, que abrirá o período carnavalesco na cidade. Para que a artista possa oferecer a seu público muitas coreografias e voz no palco, ela já segue uma rotina cheia de atividades. “Não é muito diferente do que eu já faço, até porque a minha agenda de shows é intensa: bebo muita água, mantenho uma alimentação saudável e faço exercício físico para o corpo aguentar o trampo. Em relação a figurinos é sempre muito prazeroso cuidar disso, fico doidinha escolhendo quais modelos usar (risos)”, declara Vivi.

O repertório dos shows da artista também são adaptados para a folia. “Meu show que já é bem para cima por conta dos nossos ritmos, que são muito maravilhosos, fica mais animado ainda. Incluímos uns axés, que não podem faltar, swingueira, uns pop nacionais também e uns clássicos como ‘Segura o tchan’ (risos), quem nunca dançou hein”, diz a artista animada.

Em Bragança, nordeste paraense, a cantora Melody vai cantar no bloco “Treme Oficial”. "Fico sempre muito animada quando retorno aos locais de shows, principalmente ao Pará, que eu adoro. Para 2023, eu tô cheia de novos lançamento. Eu ainda não posso revelar os novos feats, mas já adianto que as pessoas irão se surpreender muito”, afirma, fazendo suspense.

Melody é uma cantora que tem gerações ao seu lado, muitos dos seus fãs cresceram com ela. "Eu acho muito legal, porque curtimos as mesmas coisas e eles continuam sendo meus fãs, é claro (risos)", conta.

Para este ano, a cantora mantém mistério dobre o que vem por aí: "Olha, estou cheia de lançamentos, eu ainda não posso revelar os novos feats mas ja adianto que as pessoas irão se surpreender muito".

Leona Vingativa será presença vip no bloco. The Morô e os DJS Jhonny Moraes, Lukas Souza e Júnior Castro também são atrações do bloco.

CAPITAL PARAENSE

No dia 14 de janeiro começa o pré-Carnaval de Belém, na agenda estão os blocos: Kalango, Bloco F0d@-se o Amor, Amor de Carnaval, Amigos do Urubu, Não Era Amor, Bloco Auroras, Bloco Chove Chuva, Bloco do Trio, Bloco do I Love, entre outros.

O Bloco do Nattan também entrou na programação do pré-Carnaval de Belém e promete animar os foliões no próximo dia 21 de janeiro. Com Nattanzinho, Banda Eva e Ralf, a festa será no Bosque Grão Pará. Informações na @bisentretenimento.

CARNAVAL: FOLIA E TURISMO

Cametá, Curuçá, Bragança, Vigia, Colares e São Miguel do Guamá são algumas das cidades que se preparam para o Carnaval paraense. Os locais possuem uma programação grande com blocos de rua e escolas de samba.

“O Carnaval atrai diversas pessoas para o interior do Estado, fazendo com que aumente o fluxo do público utilizando hospedagem, alimentação, transporte, etc, fazendo com que a cadeia do turismo toda se beneficie, gerando mais renda, empregos, entre outras”, contou a turismóloga Letícia Freitas.

Para uma pós folia nada melhor do que aproveitar as belezas naturais do local. "O turista pode aproveitar esses locais para se alimentar e relaxar. Além do banho, indico o turista investir em fazer atividades ligadas à natureza como fazer trilhas, remar, fazer passeios de barco, conhecer e se conectar mais com a cultura e gastronomia local, aproveitar o feriado prolongado para conhecer mais o local visitado, comprando roteiros de agências de turismo locais. Aqui no hostel oferecemos diversos passeios, por exemplo, que fazem com que as pessoas conheçam melhor Bragança e região, aproveitando mais a viagem", finaliza a profissional.