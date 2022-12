David Miguel: conheça o legado do sambista paraense que dá nome a Aldeia Cabana

O carnaval paraense destaca grandes nomes que contribuíram e contribuem para o legado do samba na região. O sambista David Miguel dos Santos, que completaria 96 anos nesta quinta-feira, 29, inspira as novas gerações e empresta o seu nome para o principal corredor carnavalesco de Belém, a Aldeia Cabana, devido a sua importância para a cultura popular.

David Miguel nasceu no dia 29 de dezembro de 19926, na rua José Honório do Santos, no bairro do Jurunas. E faleceu no dia 9 de fevereiro de 2000, na época de carnaval. Sua última composição foi escrita algumas semanas antes de fevereiro, intitulada para "As Crias do Currículo Velho", em parceria com Ademir do Cavaco.

O amor pelo carnaval é uma herança que Regina Celi dos Santos, 64 anos, assistente administrativa da Santa Casa recebeu do pai, David Miguel, ela conta. "O legado que ele deixou foi o amor ao samba, para essa nova geração, das mais lindas poesias e melodias como o Teatro da Paz. Assim como o reconhecimento, até hoje, de sua simplicidade, carisma e humildade por onde passou", disse.

"Eu amo o carnaval, assim como samba de raiz, me criei neste meio. Desfilava desde mocinha no 'Quem São Eles', nossa Escola do coração. Vou ao desfile e aplaudo e me emociono com todas as Escolas de Samba de Belém, pois cada uma delas tem o coração pulsando de meu pai e todas merecem meu respeito e admiração", comentou.

Sua história inspirou trabalhos, como o livro recém publicado "David Miguel - A Estrela do Breu", obra da médica e doutora em artes Dayse Maria Pamplona Puget. Além de escritora, também é compositora e conta que lançou o livro no dia 26 de novembro e no dia 7 de dezembro ele foi integrado no acervo do Museu do Samba no Rio de Janeiro (RJ). "David Miguel foi um compositor do cotidiano, da vida boêmia da nossa cidade, seu samba Theatro da Paz; Cem Anos de Arte no Pará, samba enredo do 'Quem São Eles' para o Carnaval de 1978 foi considerado um dos 10 mais belos em todo o Brasil naquele ano e divulgado no LP Brasil Canta Samba Enredo", destacou.

A escritora revela que a importância de David está desde a sua família, pois ela viraria a primeira escola de samba do Pará. "O Grêmio Recreativo e Beneficente Rancho Não Posso Me Amofiná, onde ele compôs seus primeiros sambas. Sua personalidade ímpar granjeou a admiração e o respeito no cenário musical paraense. Seu processo composicional, até então ainda não devidamente conhecido, foi pesquisado e analisado através de entrevistas e depoimentos de amigos, parentes e dele mesmo e desta forma podemos chegar a entender o que movia e o que inspirava a suas composições", arguiu.

O livro é fruto da tese de doutorado da pesquisadora (PPGARTES-UFPA), e apresenta a retrospectiva da formação do bairro do Jurunas, onde nasceu, a ancestralidade africana e a escravidão negra no Pará, a qual suas avós foram submetidas, contou Dayse. "Um breve histórico das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro, de como surgiu o samba enredo. As 3 escolas de samba mais importantes da sua vida: 'Rancho Não Posso Me Amofiná'; 'Império de Samba Quem São Eles' e 'As Crias do Curro Velho'. Análisemos 7 sambas enredos que consideramos mais importantes na sua obra", concluiu.

"David Miguel está para sempre inserido na memória da música paraense e hoje faz parte do Acervo do Museu do Samba no RJ, lugar que ocupa desde dezembro de 2022, merecidamente por ter dedicado sua vida ao samba. Agora, pode ser visto e conhecido entre os grandes expoentes do nosso samba", finalizou.