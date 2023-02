Como foi o Circuito mangueirosa neste domingo (19/02): bloco 'Toma tua Pisa' arrasta os brincantes

O Bloco "Toma Tua Pisa" comandou o segundo dia do Circuito Mangueirosa, em Belém. A programação contou com diversas atrações entre Layse e os Sinceros, Arraial do Pavulagem, Gigi Furtado, Rafaella Travassos e entre outros artistas que se apresentaram no palco principal, no Ver-o-Rio, durante o cortejo e na boate Sunrise Lounge Bar, onde encerra a programação.

Uma das produtoras do Circuito Mangueirosa, Mariana Parnesi, disse que neste domingo (19), 20 mil brincantes estiveram nas ruas para o evento, e que a festa tem um giro de pessoas grande, já que ocorre em três momentos: a festa no palco do Ver-o-Rio, o cortejo e a festa fechada na boate.

"O Circuito Mangueirosa é uma festa com objetivo de resgatar o carnaval de rua de Belém e também de celebrar a música paraense, já que em todos os blocos a ideia é de dar o palco para os artistas da Amazônia. O evento começou em 2019, com uma parada no período da pandemia, e este ano estamos retornando com diversos apoiadores", destaca uma das produtoras da festa.

Produtora Mariana Parnes (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Felipe Cunha,29, um dos brincantes que curte o Circuito Mangueirosa desde a primeira edição, diz que se sente feliz em poder voltar às ruas no Carnaval com segurança. " É muito bonito de ver a cultura do carnaval de rua viva. E para quem fica em Belém tem a oportunidade de curtir um carnaval com a nossa música paraense", destaca o jovem.

Lucas Costa, 28, diz que como pertencente à comunidade LGBTQIA+ se sente seguro em participar da festa, pois é um espaço que respeita a diversidade. "É muito bom a gente poder participar de eventos como este, onde eu estou aqui com um short curto, cor de rosa e não estou sendo vítima de uma violência", pontua o brincante.

Lucas Costa e os amigos durante este domingo (19/02) (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

A festa vai até a próxima terça-feira (21), mas retorna com o encerramento oficial no próximo sábado (25). A programação gratuita ocorre no Ver-o-Rio e durante o cortejo, quando chega na Praça Waldemar Henrique o público continua na Sunrise Lounge Bar (Municipalidade, 488).

Nesta segunda (20), a festa fica por conta do Bloco "Lucha Libre" e na terça (22) é a vez do bloco "Filhos de Glande". A novidade deste ano é o Bloco 'Tchau, Tchau, Amor', que vai desfilar no sábado seguinte, 25 de fevereiro, com uma programação de ressaca do Carnaval.

O que é o Circuito Mangueirosa?

Nascido a partir da união de seis produtoras culturais (Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau, Tchau, Amor e Toma Tua Pisa) que atuam no estado, o Circuito Mangueirosa tem o objetivo de revitalizar o Carnaval de rua de Belém ao desfilar, de forma gratuita e acessível, cinco blocos que fazem um passeio pela diversidade musical do estado. A primeira edição do Circuito foi em 2019, quando mais de 40 mil brincantes desfilaram em quatro dias de folia.

O Circuito foi criado para dar uma opção à população da capital paraense durante o feriado de Carnaval, já que Belém seguia com a tradição do pré-Carnaval e com a saída da população e turistas durante a folia.

A programação conta com o patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear (Fundação Cultural do Pará/Governo do Pará), apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado e apoio institucional da Prefeitura de Belém e Fumbel.