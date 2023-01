Bloco Dê Um Rolê traz como tema a década de 70 em programação neste domingo (15)

O período de pré-carnaval movimenta a capital paraense com diversas programações do gênero. Com muita nostalgia, o Bloco Dê Um Rolê, pela primeira vez, resgata grandes sucessos do carnaval dos anos 70, com programação no próximo domingo, 15, a partir das 16h, na Maloca das Amazonas, localizada na Cidade Velha.

A festa traz o tema nostálgico, rebelde e hippie, típicos da década de 70. Época na qual o Brasil viveu uma ditadura militar que coexistia com o movimento juvenil que questionava padrões, leis e regras presente em todo o mundo. A produção cultural ganhou especial notoriedade com canções que tentavam burlar o sistema de censura promovido pelo governo. Nomes como Luiz Gonzaga, Belchior, Raul Seixas entre outros, ganharam notoriedade neste período pós-tropicalista. Foi pensando na influência cultural deste período que os organizadores montaram o Bloco Dê Um Rolê, que terá como atrações a Roda de Samba Fé no Batuque, a cantora Iara Mê e a discotecagem da DJ Jack Sainha.

O idealizador do projeto, o sambista Geraldo Nogueira, que faz parte da Fé no Batuque, afirma que a produção musical da década de 70 representa a resistência, tema recorrente e que possui importância, e não existe momento melhor para misturar com a festa de carnaval, que é um momento de celebração. “Ele [o bloco] surgiu com a proposta de se fazer um carnaval diferente. Curtir um Carnaval batucando com maisena e fantasia!”, afirma Geraldo.

A cantora Iara Mê e banda ficarão responsáveis por levar ao público sucessos de artistas como Novos Baianos, Mutantes, Secos e Molhados, Raul Seixas, Tim Maia, Rita Lee, Jorge Ben Jor, além de sambas e marchinhas.

Outra atração da festa, a DJ Jack Sainha, já é uma conhecida do público paraense. Segundo ela, o convite para participar do evento veio da parceria que ela mantém com a Fé no Batuque. “Percebemos que um grande público curte e aprova nosso encontro em muitos eventos. Então pensamos em um específico para o carnaval que tivesse uma proposta diferente de tudo que se vê em relação a blocos em Belém e pensamos nesse resgate de carnavais antigos e sucessos da música brasileira da década de 70, 80 por aí”, conta a artista.

Entre a programação, Jack se apresentará em dois momentos, no intervalo das bandas. Ela afirma que o repertório está especial e o público aproveitará o momento para celebrar, principalmente após os anos de isolamento devido a pandemia. “O set tá recheados de hits sucessos de vários carnavais, passando pelo axé, afoxé, quebradeira, pagode, lambada, cumbia e brega”, afirma a DJ.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)