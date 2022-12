Roda de Samba Fé no Batuque faz show solidário

O bairro de Itaiteua, em Outeiro, é alvo de um show de caráter solidário que o grupo Roda de Samba Fé no Batuque realiza com a participação especial dos intérpretes Iara Mê, Diogo Rosa e Marta Mariana, além da DJ Jack Sainha, na sexta-feira, 23, a partir das 20h. A ação visa arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar quem mais precisa. O show marca a inauguração do Bar Mironga, espaço cultural o bairro da Campina, e tem a parceria da Associação Umbandista Recantos dos Orixás e Mãe Mariana (Auroma).

“A roda de samba vem com repertório de samba e axé, cantando pontos (de umbanda) e nossas músicas autorais, como ‘Égua do Feijão Cheiroso’, ‘Na Maré’ e ‘Fé no Batuque’”, antecipa Geraldo Nogueira, idealizador e compositor do Fé no Batuque, que também canta e toca pandeiro na roda de samba.

Formado há oito anos, o grupo também é formado por Fred Williams (flauta), Neto Castro (voz e violão), Preto Cabano (percussão) e Leandro Lima (voz e cavaco).

“A gente vem com a proposta do samba autoral com sotaque paraense, sem deixar de cantar os grandes clássicos de Almir Guineto, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, Arlindo Cruz e Fundo de Quintal”, acrescenta.

Itaiteua foi escolhido para ser beneficiado pelo show solidário porque é constituído de muitas famílias carentes. A coordenadora da Auroma, Suely Tanaka, explica que o bairro tem várias famílias atendidas semanalmente pela entidade com a distribuição de sopa. Outro objetivo da roda de samba no Mironga é combater a intolerância religiosa.

“A associação já desenvolve um trabalho junto à comunidade há mais de dez anos. A partir dessa ação, articulada junto a artistas que têm compromisso com a causa social, o Mironga espera contribuir com um início de ano com comida na mesa para essas famílias”, afirma Suely.

Mini Documentário

Roda de Samba Fé no Batuque (Sérgio Malcher/ Divulgação)

Há dois anos, a Roda de Samba Fé no Batuque realiza uma ocupação cultural na Feira do Açaí, sempre na noite da primeira sexta-feira de cada mês. Trabalhadores do lugar, como carregadores, barqueiros, pescadores, barraqueiros e ambulantes são convidados a participar junto a visitantes, incluindo turistas.

“Ocupamos a Feira do Açaí de forma independente. A gente chega no local, leva som, tenda, instrumentos, sem apoio público”, observa Geraldo.

O grupo decidiu juntar registros de algumas edições e fazer um mini documentário sobre a ocupação na feira intitulado “Samba da feira do Açaí”. Na próxima edição, na sexta-feira, 6 de janeiro, o vídeo será exibido em uma projeção na fachada de um dos casarões do local, às 20h, um pouco antes do início da roda de samba.

“É uma produção independente. O mini documentário mostra as músicas autorais, conta como funciona o samba na feira do Açaí, a movimentação e a importância dessa ocupação cultural pra cidade”, conta. “É um evento que movimenta a economia da feira”

Agende-se:

Show solidário da Roda de Samba Fé no Batuque com Iara Mê, Diogo Rosa e Marta Mariana

Dia: Sexta-feira, 23

Hora: 17h com shows a partir das 20h

Local: Bar Mironga (Rua Caetano Rufino, nº 77, Campina, em frente à Igreja da Trindade)

Couvert: R$ 13

Opcional: doação de 1 quilo de alimento não perecível