Biblioteca Pública Arthur Vianna promove roda de conversa aberta ao público sobre Dalcídio Jurandir

Na próxima quinta-feira (11/04), a Fundação Cultural do Pará (FCP) promoverá às 19h, um evento para os amantes da literatura: o “Bate-Papo Dalcídio Jurandir, em Dois Dedos de Prosa”. A roda de conversa ocorrerá no auditório Aloysio Chaves, localizado no terceiro andar da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV). O evento é aberto ao público e irá abordar temas sobre a literatura paraense e seus desafios editoriais.

VEJA MAIS

Para deixar a discussão interessante, três pesquisadores farão participações especiais: a professora Bel Fares, representando a Universidade do Estado do Pará (Uepa); Paulo Maués, da Secretaria de Educação (Seduc), também condutor e revisor da editora PakaTatu; e Jorge Panzera, presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), detentora da editora pública Dalcídio Jurandir. Juntos, eles irão abrir debates acerca da Amazônia e sua literatura, proporcionando ao público uma visão aprofundada sobre esses temas.

Em conversa com o Grupo Liberal, Jorge Ramos, técnico de gestão cultural da Biblioteca Pública Arthur Vianna, destacou a importância desses eventos para o fomento da literatura paraense. “A biblioteca, na verdade, reforça a importância da cultura paraense e do fomento da cultura paraense através dos seus escritores, através dessas personalidades que escreveram e escrevem sobre o Pará e, dessa forma, então, digamos assim, desvendam, mas também modelam a nossa cultura”, acrescentou.

O tema central do evento será os desafios da edição de obras de Dalcídio Jurandir e da própria literatura paraense. Os participantes terão a oportunidade de acompanhar um amplo debate, que contará com a presença de representantes da imprensa oficial do Estado, como Jorge Panzera, além de pesquisadores e mediadores do campo literário.

Segundo Jorge, a ideia é abordar os desafios enfrentados pelos escritores ao longo das diferentes épocas e discutir os mecanismos e instrumentos disponíveis atualmente para auxiliar na divulgação e circulação de suas obras.

“Acho que essa iniciativa traz, justamente, essa importância de abrir o debate sobre essa produção e trazer. É cada vez mais aproximar, digamos, cada vez mais tanto produtores mais antigos, que já estão notórios, já estão produzindo, já conseguiram escoar ou não seus trabalhos como autores mais jovens, que também estão diante dos meus desafios e que também têm esses modos de solucionar”, pontuou o técnico de gestão cultural.

Além da roda de conversa, a Biblioteca Pública Arthur Vianna, em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama), está realizando a exposição "Vida e Obras de Dalcídio Jurandir" até o dia 22 de abril. A mostra apresenta livros, jornais e outros materiais relacionados ao escritor, incluindo objetos do acervo pessoal do pesquisador e curador Paulo Nunes. A exposição visa oferecer ao público uma visão abrangente sobre a vida e obra desse importante autor paraense, além de contextualizar sua produção dentro do cenário literário regional.

Questionado sobre a importância da ampla programação, Jorge disse que a intenção foi abrir para o público uma exposição informativa e didática. “O objetivo era apresentar o autor, mas também mostrar essas outras facetas que reverberam do Dalcídio Jurandir ou que chegaram ao autor enquanto referência”, compartilhou.

SERVIÇO

Serviço:

“Bate-Papo Dalcídio Jurandir, em Dois Dedos de Prosa”

Data: 11 de abril;

Hora: 19h;

Local: auditório Aloysio Chaves, localizado no terceiro andar do prédio do Centur;

Entrada gratuita.