Biografia de militante político Newton Miranda é lançada na Feira Pan-Amazônica do Livro

A história do militante comunista paraense Newton Miranda poderá ser conhecida por todas as pessoas a partir de agora. A editora pública Dalcídio Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA), lançou na noite deste domingo (10) o livro “Newton Miranda - Memórias de Resistência e Luta por Liberdade Política”, da professora doutora Leila Mourão e do jornalista Ismael Machado. A publicação fala de toda a história de vida do milirtante que foi perseguido na ditadura militar e se tornou gestor de órgãos ligados à habitação e a terra no Estado do Pará. A obra vinha sendo produzida desde 2018.

Newton Miranda foi militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) nascido em Marabá, sul do Pará, em 22 de março de 1948. Estudou Engenharia Civil na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, quando ingressou no movimento estudantil onde chegou a ser vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE), na gestão de Honestino Guimarães. Newton foi um dos vários líderes políticos perseguidos durante a ditadura militar, período em que houve censura, torturas, desaparecimentos e repressão política.

“É um momento muito especial de alegria, ao mesmo tempo de muita saudade de Newton, mas eu acho que a história das pessoas que se dedicaram a vida toda a defesa da liberdade, da democracia e da justiça neste país tem que ser sempre colocada a público para servir de incentivo e mostrar que valeu a pena”, destacou Leila Mourão.

Para o jornalista e escritor Ismael Machado, que chega ao sétimo livro com a biografia de Newton Miranda, a obra é importante para reconhecer a relevância desta figura política. “Newton Miranda enquanto liderança política e gestor tinha uma relevância e isso não foi bem reconhecido até hoje. Quero que ele seja reconhecido como ator político importante”, afirmou.

“A história começa com uma coisa cinematográfica. Newton se disfarçando de músico de baile, onde está a todo o pessoal da repressão, e ele consegue fugir. O livro é uma aventura de época, e uma história de amor, porque ele e a professora Leila se conhecerem enquanto militantes em Belo Horizonte. É uma história de amor e revolução, sempre em prol de uma democracia. A professora Leila que está com todos os parabéns”, agradeceu.

O coordenador da Editora da Ioepa, Moisés Alves, ressaltou que após quatro anos de existência a editora pública Dalcídio Jurandir já publicou quase 200 obras no total. Já foram impressas quase 100 mil unidades de livros de diferentes títulos. “Nós enquanto editora pública de Estado de literatura nos interessa publicar autores fora de catálogo, lançamos editais públicos para novos escritores, produções científicas com parcerias interinstitucionais e parceria para obras comerciais. Outro detalhe importante é que quando um escritor procura uma editora privada, a editora fica com cinco anos dos direitos autorais e 50% de toda a venda, na editora Dalcídio Jurandir liberamos os direitos autorais, e o escritor fica com uma parte da publicação, o que dá liberdade para o autor produzir em outra editora se quiser”, detalhou.

A biografia “Neuton Miranda - Memórias de Resistência e Luta por Liberdade Política” tem nove capítulos, 493 páginas e foi inserida na linha de publicações Científicas, Acadêmicas e Relações Interinstitucionais, produzida em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e com emenda parlamentar do ex-senador Paulo Rocha.